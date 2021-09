삼성디스플레이 노트북용 OLED 홍보 영상 ‘대박’

열흘 만에 조회 수 500만뷰 돌파

메타버스 게임 소재 MZ세대 겨냥

삼성디스플레이가 제작한 노트북용 OLED 홍보 영상 캡처. [삼성디스플레이 제공]

삼성디스플레이가 OLED 노트북 확대를 목표로 제작한 유튜브 영상이 조회 수 500만뷰를 돌파했다. MZ세대를 겨냥해 OLED 노트북 강점을 적극 알린 점이 큰 호응을 얻었다는 평가다.

삼성디스플레이는 노트북 OLED 홍보 유튜브 영상(Race into a new universe with Samsung OLED)이 배포 열흘 만에 조회 수 500만뷰를 넘겼다고 28일 밝혔다.

이 영상은 스마트폰에 이어 노트북 시장으로 점차 확산되고 있는 OLED의 특징을 소비자가 이해하기 쉽도록 메타버스 게임을 소재로 제작됐다.

약 2분 분량의 영상에선 OLED 사용자와 LCD 사용자 간의 바이크 레이싱 게임 승부가 펼쳐진다. 게임이 단계별로 진행될 때마다 OLED의 특장점이 등장하는 방식이다.

1단계에선 레이싱 게임이나 영화 등 화면 전환이 빠른 영상에서 끊김 없이 자연스럽고 선명한 화질 특성을 보여주고, 2단계에선 어두운 배경 속에서 숨은 적을 찾아내는 ‘트루 블랙(True Black)’ 특성, 3단계에선 LCD보다 더 넓고 섬세한 OLED만의 색 표현력을 보여준다.

삼성디스플레이는 올해 초부터 13.3형부터 16형까지 노트북용 OLED 라인업을 10종 이상으로 확대하며 LCD 중심의 노트북 시장을 적극 공략하고 있다. 특히 비대면 및 게이밍용 고사양 노트북에 대한 수요 증가로 올해 노트북용 OLED 판매량은 전년 대비 7배 가량 증가할 것으로 전망된다. 김상수 기자

