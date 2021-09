화웨이, WWF Climate Solver Award 2020 수상

(베이징 2021년 9월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 22일, 세계자연보호기금(World Wide Fund for Nature, WWF)과 Phoenix TV가 공동 개최한 Climate Action Week - 2021 Zero Carbon Mission International Climate Summit(이하 "회의")이 베이징에서 개최됐다. 이 행사에서 Huawei Technologies Co., Ltd.(이하 "화웨이")는 세계 최고 수준의 FusionSolar Smart PV 솔루션으로 WWF Climate Solver Award 2020을 수상했다.

올해 회의에서는 매년 수여하는 Carbon Neutrality Action Leadership Award가 공식적으로 제정됐다. 과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Targets initiative, SBTi)와 유엔이 지원하는 Race to Zero 이니셔티브를 기반으로 하는 이 상은 기업이 기후 변화 완화를 지원하고자 하는 행동을 장려하고, 다양한 산업이 배출량 감축 목표를 세울 수 있도록 촉진한다. 또한, 이와 같은 행동에 대한 모범을 보이기 위해 사업 약속, 기술 혁신, 결과를 달성하는 행동 및 영향력 있는 의사소통 측면에서 우수한 성과를 보인 개인, 팀 및 프로젝트에 수여된다.

Carbon Neutrality Actor - Climate Solver of the Year 상은 Carbon Neutrality Action Leadership Award의 핵심 요소로, 2011년 중국에서 시작된 연례 프로그램 WWF Climate solver를 기반으로 한다. 이 상은 세계 평균 온도 상승을 2℃ 미만으로 억제한다는 목표에 일조하기 위해 혁신적인 저탄소 기술을 탐색 및 선택함으로써 획기적인 잠재력을 지닌 기후 기술을 도모할 유리한 여건을 조성하는 것을 목표로 한다.

이 상은 2011년 제정된 이후 34개의 혁신적인 저탄소 기술에 수여됐다. 2020~2021 Climate Solver Award 제출 기간은 2020년 12월부터 2021년 3월까지다. 엄격한 준거성 검토, 1차 선발, 두 차례에 걸친 전문가 평가, 배출량 감소 잠재력 고려 및 현장 답변을 바탕으로, 화웨이의 FusionSolar Smart PV 솔루션이 다수의 후보 중에서 수상작으로 선정됐다.

올해 선정 기준은 특히 엄격했다. 현장 답변 세션에서는 후보 기술의 기술 발전 수준(20%), 경제학(20%) 및 성숙도(15%)뿐만 아니라, 생태와 환경 이점, 성장 잠재력 및 사회적 혜택(각각 총점에서 20%, 15% 및 10%를 차지)까지 조사했다.

2021년 6월 30일까지, Huawei Digital Power는 고객이 녹색 에너지로 4,034억kWh의 전기를 생산할 수 있도록 지원했다. 이를 통해 전기 소비량을 124억kWh 절감하고, CO2 배출량을 2억t 감소시켰다. 이는 나무 2.7억 그루를 심는 양에 해당한다.

올해 회의는 "세계적인 탄소중립과 중국의 역할"이라는 주제로 진행됐으며, 앨 고어 전 미국 부통령, UNEP 중국사무소 대표 Tu Ruihe, 환경보호국 산하 Center for Environmental Education and Communications 소장 Jia Feng, WWF International 회장 Marco Lambertini 등 70명이 넘는 게스트를 초청해 세계적인 탄소중립, 기후 목표를 달성하기 위한 기업의 의지, 녹색 재정, 에너지 변혁, 녹색 건설 및 저탄소 운송 같은 주제에 대해 논의했다. 이번 행사의 목적은 지역 정부와 기업이 CO2 배출량 정점 달성과 탄소중립이라는 목표를 달성할 수 있도록 자원을 모으고, 기후 변화를 해결하는 데 있어 기업의 참여를 전적으로 촉진하며, 전략적 기획, 기술 적용, 결과 시범, 지식 공유 및 국제 교류 같은 다양한 안내와 서비스를 제공하는 것이다.

