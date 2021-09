Xinhua Silk Road - 중국 취안저우, 중추절에 편지 보내기

-- 해외 취안저우 사람들에게 편지 보내기

(베이징 2021년 9월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 화요일, 중국 동부 푸젠성에 위치한 항구 도시이자 해외 거주 중국인의 고향으로 알려진 취안저우에서 중추절을 맞아 고향을 떠난 해외 취안저우 사람들의 향수를 위로하는 공개서한을 보냈다.

월절(Moon Festival)로도 불리는 중추절은 중국에서 춘절 다음으로 가족이 재회하는 두 번째로 중요한 명절이다. 취안저우는 이 시기에 맞춰 서한을 발송했다.

2021년의 이미 약 4분의 3이 지난 이 시점에, 취안저우는 시선을 사로잡는 성과와 감동적인 경험으로 국내외의 취안저우 사람들과 함께 중추절을 축하했다.

7월 하순, 푸젠성의 성도 푸저우에서 개최된 제44차 세계유산위원회(World Heritage Committee) 회의에서 '취안저우: 송-원나라의 세계적 상업지구(Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China)'이 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다.

취안저우는 "바닷물이 있는 곳에 취안저우 사람이 있다"라고 믿으며, 항상 더 나은 미래를 위해 열심히 일하는 모범을 선보였다.

2020년, 취안저우의 지역 총생산은 코로나19[ https://en.imsilkroad.com/z/200318-1/index.shtml ] 팬데믹에도 불구하고 전년 대비 2.9% 증가하며 사상 처음으로 1조 위안을 돌파했다.

이제 취안저우는 새로운 시대를 향한 개발 청사진을 통해 더 나은 도시로 발돋움하기 위해 노력하고자 한다.

