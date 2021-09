아우디, SUV 라인업 확장…국내 프리미엄 모빌리티 브랜드 입지 강화

‘아우디 R8 V10 퍼포먼스’ 시작 총 14종 이상 신차 출시

SUV·전기차, 고성능 모델까지 라인업 확장에 주력

[헤럴드경제 = 이정환 기자] 아우디는 한국 수입차 시장이 가파르게 성장하면서 증가하는 고급·고성능 모델 수요에 발맞춰 세단에서부터 SUV, 전기차까지 다양한 모델 라인업을 선보이고 있다.

24일 업계에 따르면 지난 2월 아우디 R8 V10 퍼포먼스를 시작으로 아우디는 현재까지 총 14종 이상의 신차를 출시했다. 올해 1월부터 8월까지 총 1만4711대를 판매하며 전체 수입차 브랜드 중 3위를 기록하고 있다.

특히, 아우디는 이번 하반기 SQ5, Q5 스포트백 등 아우디의 베스트셀링 중형 프리미엄 SUV 인 Q5의 라인업 확장을 비롯해 고성능 모델인RS Q8, 순수전기차 e-트론 스포트백 등 다양한 SUV모델을 연이어 출시하며 SUV 라인업 강화에 주력하고 있다. 이 밖에도, 아우디 전기 모빌리티 전략의 두 번째 이정표이자 아우디 스포트의 전기화 여정의 시작을 알리는 ‘아우디 e-트론 GT’와 ‘아우디 RS e-트론 GT’를 국내 시장에 연내 선 보일 예정으로, 프리미엄 브랜드로서 아우디의 입지를 공고히 다져나갈 계획이다.

특히 올해 아우디는 고성능 브랜드 ‘아우디 스포트’가 생산하는 R8 및 다양한 RS 모델을 본격적으로 출시하며 고성능 브랜드 ‘아우디 스포트’의 본격적인 국내 시장 진출을 알렸다. 이와 함께, 지난해 출시와 동시에 큰 인기를 얻은 순수 전기차 아우디 e-트론 55 콰트로에 이어 올해 아우디 e-트론 스포트백 라인업과 아우디 e-트론 50콰트로를 출시하며 전기차 라인업 확장에도 박차를 가한다는 계획이다.

뿐만 아니라 아우디 전시장과 A/S 서비스센터에서는 아우디만의 혁신적이고 다이내믹한 브랜드 가치를 전달하고자 고객 서비스 경험의 디지털화에 중점을 두고 있다. 전시장 내 ‘커스터머 프라이빗 라운지’를 마련하여 전시장에 없는 모델도 원하는 색상과 소재를 조합한 3D 컨피규레이션을 통해 체험할 수 있도록 했다. 또한, A/S 서비스센터에서는 고객이 한자리에서 태블릿으로 차량 접수부터 A/S 서비스 정보와 영상을 확인할 수 있는 A/S 디지털 라운지 서비스도 운영하고 있으며, 이 두 서비스는 점차 확대해 나갈 계획이다.

아우디 관계자는 "강화된 역량의 A/S 서비스 및 업계 선도적인 마케팅 활동을 통해 앞으로도 고객의 가치와 니즈를 중심으로 지속적으로 혁신을 추진하며 전동화 및 디지털화된 감성적인 미래를 열어갈 계획이다"고 말했다.

