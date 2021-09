CCTV+, "CMG의 중추절 갈라, 장대한 시각적 향연 선사"

(베이징 2021년 9월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 화요일 밤, China Media Group(CMG)에서 진행하는 대망의 중추절 갈라(Mid-Autumn Festival Gala)가 방영됐다. 이 행사에서는 약 30가지에 달하는 정교한 예술 공연이 전 세계 관객을 대상으로 장대한 시각적 향연을 선사했다.

총 3부작으로 구성된 갈라는 전통적 요소와 첨단 기술이 융합되며, 중국 문화와 역사의 파노라마를 선보였다. 이와 같은 행사가 해외에 방영된 것은 이번이 처음이다.

갈라의 제1부 '중추절에 달이 떠오른다(Moon rises to Mid-Autumn)'는 중국의 전통문화의 다양한 요소로 관객을 매료시켰다. 여기에는 중추절에 관한 중국 전통 시의 노래, 국가와 가족에 대한 애정을 표현하기 위해 중국 전통 스타일과 통합된 현대 노래, 꿈을 찾는 사람들을 찬양하는 노래 등이 포함됐다.

제2부의 주제는 '달과 고향(Moon and Hometown)'이다. 제2부는 그리움과 민족정신에 뿌리를 둔 정서, 조국에 대해 애틋함을 담은 12곡으로 구성됐다. 이 부분에서 'Nostalgia'라는 노래는 모든 중국인의 향수를 선보였다.

'보름달과 꿈의 실현(the full moon and the realization of dreams)'이라는 주제로 진행된 TV 갈라의 제3부에는 노래와 춤 공연, 올림픽 챔피언의 참가, 우주에서 온 선물 등이 포함됐다.

총 3부작으로 구성된 이 행사는 이달 초 중국 남서부 쓰촨성 량산이족자치주의 성도이자 시창위성발사센터의 본거지인 시창에서 녹화됐으며, 360도 무대에서 진행됐다. 이번 행사는 동종 사상 최대 규모로 진행됐다.

메인 무대는 큰곰자리의 가장 밝은 일곱별의 별자리인 북두칠성과 행복, 재회, 교제, 공존에 대한 최고의 소원을 상징하는 북두칠성 별자리의 이름을 따서 명명된 중국 고유의 글로벌 항법 위성 시스템인 BeiDou에서 영감을 받았다.

우주의 요소를 특징으로 하는 이 작품은 중국 항공우주 산업의 발전에 헌신한 사람들을 조명했다.

이 갈라는 1991년에 중국 CCTV를 통해 처음 생중계된 이래로, 중국 디아스포라 사이에서 압도적인 인기를 얻었다. 현재 이 프로그램은 전 세계적으로 연간 수억 명의 시청자가 시청하는 가장 인기 있는 축제 TV 쇼 중 하나다.

중추절은 음력 8월 15일이며, 올해는 양력으로 9월 21일이다.

링크: https://youtu.be/f3pnOi7aaXc