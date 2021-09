CGTN, "2021 CMG 중추절 갈라, 현대와 전통의 통합"

(베이징 2021년 9월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 음력 8월 15일인 중추절(Mid-Autumn Festival)은 올해 양력으로는 9월 21일이다. 지난 화요일 저녁 8시(BJT)에 시작한 China Media Group(CMG)의 2021년 중추절 갈라(Mid-Autumn Festival Gala)는 처음으로 해외로 방영됐다.

 

시청각을 아우르는 이 축제는 중국 남서부 사천성 량산이족자치주의 주도인 서창시에 있는 싱유에(Xingyue) 호수 습지공원에서 개최됐다. 이곳은 서창위성발사센터가 있는 곳이기도 하다. 이 장소는 중국의 항공우주산업에 기여한 사람들에게 경의를 표하기 위해 선정됐다.

또한, 이 행사에서는 중국 이족의 문화와 관습도 소개됐다.

새로운 방식으로 중국 전통악기를 연주하며 중국 소셜미디어에서 인기를 끌고 있는 '시크한 중국스타일' 밴드 Zide Guqin Studio는 배우 류시시 및 정백연과 함께 고전 곡 'Wishing We Last Forever'를 연주했다. 유명한 베이징 오페라 가수 Wang Peiyu와 Zheng Qiyuan은 축하공연으로 함께 'Great Beauty'를 불렀다.

행사가 진행됨에 따라, 청중은 대중음악과 이족 양식의 교향곡을 비롯해 중국 전통문화가 결합된 공연도 볼 수 있었다. 전 세계 사람들은 량산의 아름다운 자연경관과 대대로 전해 내려오며 이족의 예스러움과 새로움을 모두 보여주는 민요를 통해 이족의 문화를 살펴볼 수 있었다.

Kang Hui, Sa Beining 등 CMG의 사회자도 'The Ordinary Road'라는 멋진 공연을 선보였다.

이 행사에는 가수와 배우 이외에 특별 게스트도 함께했다. 그중에는 2020년 도쿄올림픽 여자 조정 쿼드러플 스컬 금메달리스트 천윈샤, 장링, 뤼양, 추이샤오퉁과 2014년 소치동계올림픽 스피드 스케이팅 금메달리스트 장홍이 'Running to You with All My Heart'를 불렀다.

천윈샤, 장링, 뤼양, 추이샤오퉁은 2021년 7월 28일 도쿄만의 Sea Forest Waterway 경기장에서 열린 여자 조정 쿼드러플 스컬 결승에서 6분 5초 13을 기록하며, 2위 폴란드(6:11.36)와 3위 호주(6:12.08)를 제치고 금메달을 획득했다.

중국 올림픽 선수의 등장은 모두에게 금메달을 획득한 날을 회상하게 했으며, 행사의 분위기를 한껏 드높였다. 2014년 동계 올림픽 스피드 스케이팅 금메달리스트 장홍도 2022년 동계올림픽이 얼마 남지 않았음을 상기시켰다.

저녁이 되자, 중국 가수 Zhou Shen이 아름다운 목소리로 세레나데를 불렀다. Zhou는 'Big Fish'라는 노래로 유명해진 가수이며, 이 노래는 국내외 여러 가수가 여러 번 리메이크한 곡이다. 올해 초 시작한 CMG의 Music Voyage 프로그램에서 히트곡 'Monsters'로 알려진 영국 가수 Katie Sky는 뮤직 페스티벌 기간에 중국 음악 팬들에게 가상으로 안부를 전하고, Zhou Shen의 'Big Fish'를 부른 영상을 공유했다.

서창은 중국 우주산업의 중요한 토대가 된 도시다. 중국의 우주산업은 선저우12호의 성공으로 새로운 장을 열게 됐다. 행사가 진행되는 동안, 세 명의 중국인 우주비행사인 Nie Haisheng, Liu Boming, Tang Hongbo도 영상을 통해 관객에게 축하 메시지를 전했다.

Zhou는 산업의 영웅들에게 경의를 표하며, 우주와 별에 관한 노래를 불렀다.

재회, 기술, 중국적 요소 및 문화를 주제로 열린 이번 행사는 창의적인 노래와 춤으로 막을 내렸다. 이번 행사는 증강 현실과 같은 첨단기술을 사용해 시청자에게 몰입형 경험을 제공하는 한편, 가상 현실과 인공 지능을 이용해 관객에게 시각적인 즐거움도 선사했다.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/CMG-s-2021-Mid-Autumn-Festival-Gala-combines-modernity-and-tradition-13K4ISRneAU/index.html

