창고 로봇 스타트업 하이로보틱스, 2억 달러 규모의 자금 유치

(선전, 중국 2021년 9월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 자율 케이스 핸들링 로봇(Autonomous Case-handling Robotics, ACR) 시스템 분야를 선도하는 중국의 창고 로봇 관련 스타트업인 하이로보틱스(HAI ROBOTICS)[https://www.hairobotics.com]가 두 건의 자금 조달 라운드를 연속으로 진행하며 미화 약 2억 달러를 유치했다고 발표했다. 이번에 유치한 자금은 로봇 연구개발의 가속화, 글로벌 운영 네트워크의 확장, 인재 및 공급망 관리, 그리고 기업 구조의 최적화 등에 투자될 예정이다.

이번 C 자금 조달 라운드는 5Y Capital이 주도하고, Sequoia Capital China, Source Code Capital, VMS, Walden International 및 Scheme Capital이 참여했다. 이뿐만 아니라 하이로보틱스는 올해 들어 Capital Today의 주도하에 Sequoia Capital China, 5Y Capital, Source Code Capital, Legend Star 및 01VC가 참여한 D 조달 라운드를 진행했으며, 3월에도 B+ 자금 조달 라운드에서 미화 1천500만 달러를 유치했다고 발표한 바 있다. 이처럼 빠른 자금 조달 속도는 하이로보틱스의 제품, 기술력 및 서비스에 대한 시장이 평가를 명확하게 보여주고 있다.



HAIPICK™ robots in operation at Booktopia’s distribution center in Lidcombe, NSW