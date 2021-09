폴리포르, 중국에서 리튬이온 건식 배터리 분리막을 제조하고 판매하기 위해 합작법인 설립

샬럿, 노스캐롤라이나 주, 2021년 9월 22일 /PRNewswire/ -- 폴리포르 인터내셔널(Polypore International, LP)과 상하이은첩(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)은 2021년 1월 각 자회사를 통해 LIB(리튬이온 배터리)용 건식 막 분리막 생산 및 판매를 위해 중국에 합작법인을 설립하기로 합의했다. 필요한 규제 기관의 승인은 받았으며 합작법인은 중국 장시성 가오안시에 장시 엔포 신소재 주식회사(Jiangxi Enpo New Materials Co., Ltd.)로 설립되었다.

Celgard® dry-process coated and uncoated microporous membranes are used as separators in various lithium-ion batteries used primarily in electric drive vehicles (EDV), energy storage systems (ESS) and other specialty applications.