Xinhua Silk Road - 중단 없는 공급망 유지 위한 이니셔티브 공개

(베이징 2021년 9월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 중국 남동부 푸젠성 샤먼에서 열린 2021 Silk Road Maritime International Cooperation Forum (2021 SRMF)에서 전 세계 해운 및 물류 업계 종사자들이 공동 참여한 이니셔티브가 공개됐다. 이 이니셔티브는 조화롭고 중단 없는 글로벌 공급망의 공동 구축을 목표로 한다.



Photo taken on September 9 shows the roundtable discussion at the 2021 Silk Road Maritime International Cooperation Forum held in Xiamen of southeast China's Fujian Province.