Xinhua Silk Road - 쑤저우의 이미지에 대한 연례 보고서 발표

(베이징 2021년 9월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 중국의 고전적인 정원으로 유명한 중국 동부 도시 쑤저우가 지역의 이야기를 더 잘 전달하기 위해 지난 목요일에 열린 2021 AI Expo(Global AI Product & Application Expo)에서 전 세계 사이버 공간에서 쑤저우 도시의 이미지에 관한 연례 보고서(2020~2021)를 발표했다.

이번 행사의 일환으로 열린 스마트 미디어의 미래를 주제로 한 하위 포럼에서, 신화사(Xinhua)가 운영하는 China Economic Information Service (CEIS) 의 장쑤센터가 이 보고서를 발표했다. 이 보고서는 지난 한 해 인터넷 채널을 통해 쑤저우의 도시 이미지 구축에 관한 특징, 효과 및 단점을 면밀히 조사했다.



Chen Xixi, head of Jiangsu Center of CEIS releases the annual report on Thursday.