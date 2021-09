Xinhua Silk Road, "중국 Zoomlion, 장비 클러스터 개발 본격 가속화"

-- 제조 단지 건설에 박차

(베이징 2021년 9월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 금요일, 후난성을 기반으로 하는 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(000157.SZ; 01157.HK)가 '스마트 산업 도시' 프로젝트를 본격적으로 개시했다. 그에 따라 본사 건물, 엔지니어링 크레인 장비 제조단지, 콘크리트 펌핑 장비 단지, 고소작업 장비 단지의 건설이 시작됐다.



China Zoomlion holds ceremony on September 17, kicking off constructions on the headquarters building, the hoisting machinery park, the concrete pumping machinery park, and the aerial-work machinery park of its "smart industry city" project.