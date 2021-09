아연 내장 나일론 직물, SARS-CoV-2와 인플루엔자 A 비활성화

ACS 응용 재료 및 인터페이스(ACS Applied Materials Interfaces) 저널에 게재된 논문에서 효과 상술, 향후 테스트를 위한 프로토콜 설명

휴스턴, 2021년 9월 19일 /PRNewswire/ -- 캐임브리지 대학교, 마운트 시나이 아이칸 의과대학, ResInnova 랩과 어센드 고성능 소재(Ascend Performance Materials) 소속의 국제적인 과학자 및 엔지니어 팀은 이온 아연이 내장된 나일론 직물이 COVID-19와 일반적인 독감을 유발하는 바이러스의 99%를 성공적으로 비활성화한다는 사실을 발견했다.

An illustration of zinc ions actively suspended in a nylon polymer matrix. A recently published study found the combination of zinc and nylon 66 to be effective at absorbing and inactivating viruses.