Zoomlion, 첨단 제조 부문에서 또 다른 신기록 달성

-- 중국 최대 톤수 크롤러 크레인 수출

(창사, 중국 2021년 9월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 16일, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.("Zoomlion", 1157.HK)가 ZCC32000 크롤러 크레인을 터키에 수출하면서, 중국에서 수출한 최대 톤수 크레인이라는 신기록을 세웠다. 이는 국제 시장에서 Zoomlion의 첨단 제품에 대한 증가하는 브랜드 영향력과 시장 경쟁력을 잘 보여주는 사례다.



Zoomlion Breaks Yet Another Record for High-End Manufacturing, Exports China’s Largest Tonnage Crawler Crane