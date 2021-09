커티스 친 전 ADB 미국 대사, BTS 뷔 메시지 인용 ‘폭발적 반응’

방탄소년단 뷔 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 커티스 친(Curtis S. Chin) 전 아시아개발은행(Asian Development Bank, ADB) 미국 대사가 방탄소년단(BTS) 뷔의 메시지를 인용했다.

커티스 친(Curtis S. Chin) 전 아시아개발은행(Asian Development Bank, ADB) 미국 대사는 최근 자신의 SNS에 뉴욕의 크라이슬러 빌딩 전경사진과 함께 “Don’t be trapped in someone else’s dream-Kim Tae-hyung (다른 사람의 꿈에 갇히지 마십시오)”이라는 글을 인용했다.

이는 방탄소년단 뷔가 했던 이야기로, “다른 사람의 기대에 갇히지 말고 스스로의 가치를 추구하라”는 메시지를 담았다.

커티스 친 전 대사는 조지 W. 부시, 버락 오바마 미 전 대통령 하에서 제 15대 아시아개발은행 미국 대사 및 이사회 멤버를 포함해 아시아 태평양 지역과 미국의 민간, 비영리 공공부문에서 지도자 직책을 수행해 온 정책 전문가다.

커티스 친 전 대사가 “#beyourself”, “#BTSV”, “#BTSArmy” 등의 해시태그로 전세계 청년들에게 메시지를 던지자, 해당 포스트는 폭발적인 반응을 얻었다.

그러자 그는 “이 매력적인 꿈의 도시 뉴욕에서 다른 사람의 꿈에 갇히지 말라는 김태형의 인용문을 트윗했다. 그 결과는?”이라는 멘트와 함께 뷔의 문구 포스팅 후 급격히 치솟은 트윗 반응 그래프를 게재하기도 했다.

뷔가 전한 이 메시지는 미국 유명 패션매거진 ‘코스모폴리탄(Cosmopolitan)’이 쓴 “당신의 기분을 한 없이 좋게 만들 베스트 BTS 인용구 27”라는 기사에도 실렸다.

코스모폴리탄은 “방탄 소년단은 우리에게 사랑, 삶, 그리고 행복에 대한 정말 경이로운 조언을 해주었다. 세상에서 가장 냉소적인 사람일지라도 이 인용구들 속에서 의미를 찾을 수 있을 것”이라며 멤버들의 주옥 같은 말들을 옮겨 담았다.

방탄소년단은 오는 20일(현지시각) 미국 뉴욕에서 열리는 제76차 유엔총회 특별행사인 ‘SDG(지속가능발전목표) Moment’ 연설을 위해 ‘#YouthToday, #YourStories’ 챌린지를 열고 있다.

