포르쉐 경영진 Mattias Ulbrich와 Oliver Seifert 박사가 진행하는 '포르쉐의 디지털 미래 설계'는 2021 글로벌 SAFe® 서밋의 최고 하이라이트입니다

2021 글로벌 SAFe 서밋의 참석자들은 세계에서 가장 유명한 자동차 제조업체 중 하나가 SAFe와 함께 미래의 스포츠카를 어떻게 재구상하고, 디지털 시대의 선두주자로 변화하고 있는지 알게 될 것입니다

콜로라도주 볼더, 2021년 9월 17일 /PRNewswire/ -- 비즈니스 민첩성을 위한 세계의 선도적인 프레임워크 SAFe®의 제공자 Scaled Agile, Inc.는 2021 온라인 글로벌 SAFe 서밋에서 포르쉐 경영진 2명이 고객 기조 연설자로 참여할 것이라고 발표했습니다.

이들의 기조 연설 포르쉐의 디지털 미래 설계에서 포르쉐 AG의 최고정보책임자(CIO)이자 포르쉐 디지털 CEO Mattias Ulbrich와 포르쉐 AG의 R&D 전기/전자기술 부사장 Oliver Seifert 박사가 Scaled Agile CMO Michael Clarkin과 함께 디지털 혁신 여정에 대해 솔직한 토론을 할 것입니다.

디지털화, 연결성, E-모빌리티를 통해 스포츠카가 구매자 라이프스타일의 중요한 요소가 되도록 하는 것에 중점을 두고 있는 이들은 포르쉐가 고객의 진화하는 요구를 충족시키기 위해 어떻게 최고 속도로 움직이고 있으며, 어떻게 SAFe를 활용하고 있는지, 그리고 미래의 스포츠카를 재구상하기 위해 자동차 엔지니어링과 IT 세계를 어떻게 통합했는지에 대해 논의할 것입니다.

포르쉐의 이야기는 디지털 혁신 디렉터 Jan Burchhardt, 시니어 매니저이자 기업 린-애자일(Lean-Agile) 코치인 Alena Keck이 진행하는 프로그램에서 계속됩니다. Burchhardt와 Keck은 꿈이 이끄는: 포르쉐 린-애자일(Lean-Agile) 혁신 여정을 진행할 것입니다. 이 프로그램에서 그들은 포르쉐의 디지털 상품 구조(Digital Product Organization)의 구축을 설명하고, 핵심 성공 요인에 대해 이야기하며, 혁신의 핵심 정신 "Porsche Takt"가 그들의 여정에서 필수적인 이유를 설명할 것입니다.

2021년 9월 27일부터 10월 1일까지 온라인으로 세 시간대에서 2일간 진행되는 이 행사는 디지털 혁신의 가속화와 빠르게 진화하는 시장에서의 경쟁에 중점을 두는 SAFe 전문가와 업계의 선구적 이론가들이 모이는 세계 최대의 행사입니다.

등록에는 라이브 이벤트 접속과 60일간의 온디맨드 접속이 모두 포함됩니다. 세부 사항과 전체 의제는 global.safesummit.com에서 확인하실 수 있습니다.

Scaled Agile, Inc. 소개:

Scaled Agile, Inc.는 비즈니스 민첩성을 위한 세계의 선도적인 프레임워크 SAFe®의 제공자입니다. Scaled Agile은 학습 및 인증, 글로벌 파트너 네트워크, 80만 명 이상의 숙련된 전문가들로 구성된 성장하는 커뮤니티를 통해 기업이 기업 문화에 민첩성을 구축함으로써 고객 가치를 신속하게 발견하고 제공하며, 새로운 기회를 활용하고, 비즈니스 성과를 개선할 수 있도록 지원합니다. 더 자세한 내용은 scaledagile.com에서 확인하실 수 있습니다.

