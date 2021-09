신주발행 공개한 BRI, 인도네시아 최대의 초소규모 에코시스템 구축

(자카르타, 인도네시아 2021년 9월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 지난달 31일, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBRI)가 신주발행을 진행했다. 거래 목표는 최대 IDR 96조다. 신주발행 수익금은 초소규모의 지주회사 설립에 사용할 예정이다. BRI는 이 지주회사를 통해 발행 주식의 99.99%를 보유하고, PT Pegadaian (Persero)와 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)의 납입 자본을 보유할 예정이다.



Left to right: PNM President Director Arief Mulyadi, PT Pegadaian President Director Kuswiyoto, Minister of State-Owned Enterprises of The Republic of Indonesia Erick Thohir, BRI President Director Sunarso, and BRI Deputy President Director Catur Budi Harto