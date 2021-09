데이터이쿠, 2021 가트너 피어 인사이트 '고객의 선택' 업체로 선정

-- 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문



-- 가트너 피어 인사이트 '고객의 선택', 데이터이쿠의 구매, 시행 및/혹은 사용한 경험이 있는 최종 사용자 전문가들로부터 받은 피드백과 점수를 기반으로 선정



(뉴욕 2021년 9월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 일상 AI 플랫폼 데이터이쿠(Dataiku)[ https://www.dataiku.com/ ]가 2021 가트너 피어 인사이트(Gartner Peer Insights)의 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼(Data Science and Machine Learning Platforms) 부문에서 '고객의 선택(Customers' Choice)' 선정됐다고 오늘 발표했다. 데이터이쿠를 이용하는 조직은 데이터를 바탕으로 더 나은 일상 결정을 내릴 능력으로 직원을 무장시켜, 코드 작업을 하는 기술직원이든 코드 작업을 조금 하거나 전혀 하지 않는 사업 직원이든 직원의 수준을 대폭 높일 수 있다.

데이터이쿠 최고 고객 책임자(Chief Customer Officer) Kurt Muehmel은 "2021 가트너 피어 인사이트의 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 '고객의 선택' 업체로 선정돼 매우 기쁘다"라며 "이는 소프트웨어를 제작하고, 팀과 협력하는 데 있어 모든 고객이 최상의 경험을 하도록 보장하고자 하는 자사의 열정을 강조하는 성과"라고 말했다. 이어 그는 "규모나 업종과 관계없이 모든 기업은 일상 업무의 일환으로 데이터를 사용하는 AI 전략을 통해 혜택을 볼 수 있을 것"이라면서 "가트너 피어 인사이트에서 고객이 공유하는 피드백에 감사드린다. 이 피드백을 통해 실질적인 영향력과 가치를 부여하는 플랫폼과 서비스를 제작할 것"이라고 설명했다.



2021 가트너 피어 인사이트 '고객의 소리(Voice of the Customer)'의 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서, 데이터이쿠는 좋은 성적을 달성하며 '고객의 선택'을 받은 기업으로 선정됐다. 기존 고객의 만족도를 측정하는 총점은 최고점(132건의 리뷰를 바탕으로 한 2021년 6월 기준 4.8/5.0)을 받았고, 리뷰어 중 95%가 데이터이쿠를 추천할 의향이 있다고 밝혔다. 그뿐만 아니라, 데이터이쿠는 국제 기업($10B+) 규모 부문, 북미 지역 부문, 그리고 유럽, 중동 및 아프리카 지역 부문에서 유일한 '고객의 선택' 공급업체로 선정됐다.



2013년에 설립된 데이터이쿠는 전 세계 450개가 넘는 업체가 포괄적인 플랫폼을 이용해 AI와 분석 애플리케이션을 설계, 설치 및 관리하도록 지원한다. 지난달에는 시리즈 E 자금 조달 라운드에서 4억 달러를 유치했으며, 기업가치 46억 달러를 기록하면서 차세대 AI 흐름을 개척했다. 데이터이쿠는 어떤 기업이든 일상 AI를 통해 시장에서 승리할 수 있다고 굳게 믿고 있다. 사실 AI는 일상 업무에 너무나도 깊이 침투하고 뒤얽혀 있어, 이제 AI는 사업의 일부가 됐다. 또한, 데이터이쿠는 투명하고 반복 가능한 확장성 AI와 분석 프로그램을 만들기 위해 여러 팀과 프로젝트 사이에서 일관된 관리와 지배구조뿐만 아니라 비즈니스 프로세스까지 간소화하고자 가능한 경우마다 사전 제작 부품과 자동화 활용을 촉진한다. 2021 가트너 피어 인사이트 '고객의 소리': 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문의 무료 사본은 여기[ https://pages.dataiku.com/gartner-voice-of-the-customer?hsLang=en ]에서 확인할 수 있다.



피어 인사이트

피어 인사이트는 IT 전문가와 기술 의사결정자들이 작성하고 읽는 IT 소프트웨어와 서비스 평가 및 리뷰 온라인 플랫폼이다. 이 플랫폼의 목적은 IT 선두주자들이 더 많은 통찰력 있는 결정을 하고, 기술 공급업체들이 고객으로부터 객관적이고 편견 없는 피드백을 받아 제품을 개선하도록 지원하는 것이다. 가트너 피어 인사이트는 340개가 넘는 시장에서 215,000건이 넘는 확인된 리뷰를 포함한다. 추가 정보는 웹사이트 www.gartner.com/reviews/home 에서 확인할 수 있다.



가트너 피어 인사이트 '고객의 소리': 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼, Peer Contributors, 2021년 8월 20일. 가트너는 미국 및 국제적으로 가트너(Gartner, Inc.) 및/또는 계열사의 등록 상표이며, 허가를 받고 본문에 사용됐다.모든 권리 보호. 가트너는 동사의 연구 발간물에 기술된 어떠한 벤더, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 가장 높은 등급 또는 기타 지명을 받은 벤더만을 선택하라고 권장하지 않는다. 가트너의 연구 발간물은 가트너 Research & Advisory 조직의 의견으로 구성되며, 사실을 언급하는 것으로 해석되지 않는다. 가트너는 상품성 혹은 특정 목적에의 적합성에 대한 보장을 비롯해 이 연구에 관한 명시적이거나 묵시적으로 표현된 어떠한 사항도 보장하지 않는다. 가트너 피어 인사이트의 '고객의 선택'은 개별적인 최종 사용자의 리뷰 점수 및 기록된 방법론에 적용된 데이터에 관한 주관적인 의견으로 구성된다. 이는 가트너나 가트너 계열사의 의견이나 인정으로 간주해서는 안 된다.



데이터이쿠 소개

데이터이쿠(Dataiku)는 'Everyday AI'를 위한 세계 굴지의 플랫폼으로서, 우수한 사업 실적을 위해 데이터 활용을 체계화한다. 은행, 보험, 제약, 제조, 소매 등 여러 부문에서 450개가 넘는 고객사가 데이터이쿠를 이용해 직원을 우수한 수준으로 높이고, 데이터를 이용해 더 나은 일상적인 결정을 내릴 수 있는 능력을 부여한다.



데이터이쿠는 2013년에 설립됐으며, 이후 AI 민주화 운동을 주도한 공로를 인정받아 업계 애널리스트들로부터 찬사를 받았다[ https://www.dataiku.com/stories/industry-analyst-recognition-for-dataiku/ ]. 가장 최근인 2021년에는 시리즈 E 자금 조달 라운드에서 4억 달러를 유치했고, 회사는 전 세계적으로 750명이 넘는 직원을 고용할 정도로 성장했다. 데이터이쿠는 2019년과 2020년에 포브스 클라우드 100(Forbes Cloud 100)에 포함됐고, 2020년과 2021년에는 포브스 AI 50(Forbes AI 50)에 포함됐다. 2020년 말, Silicon Republic은 데이터이쿠를 'AI와 분석학 부문을 뒤흔든 7개 데이터과학 스타트업(7 data science start-ups shaking up AI and analytics)' 중 하나로 선정했고, CB Insights는 AI 100 2021에서 데이터이쿠를 가장 혁신적인 스타트업 중 하나로 선정했다. 데이터이쿠는 Forbes and Inc. 순위를 포함해 '가장 일하기 좋은 기업' 순위에 꾸준히 들고 있다.

