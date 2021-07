사천 비토섬에서 1억1천만년전 신종 물갈퀴 새발자국 화석 확인

3국공동연구,국내 발견된것 중 가장 오래돼

“쥬라기 시조새 이후 점차 물가에 까지 적응”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 경남 사천시 서포면 비토섬에서 지금까지 볼 수 없던 1억1000만년전 신종 물갈퀴 새발자국 화석이 확인돼 국제학계가 주목하고 있다. 공룡시대 전성기였던 중생대 백악기 것이다.

사천시 비토섬 물갈퀴 새 발자국 화석

진주교대 부설 한국지질유산연구소(소장 과학교육과 김경수 교수)는 미국, 캐나다 연구진과 함께 경남 사천시 서포면 비토섬에서 발견된 1억1000만년전 물갈퀴가 있는 새 발자국 화석에 대한 연구한 결과 ‘퍼스트 리포트 오브 버드 트랙스..’를 국제학술지인 ‘백악기 연구(Cretaceous Research)’에 발표했다고 19일 밝혔다.

논문제목은 ‘First report of bird tracks (Ignotornis seoungjoseoi ichnosp. nov.) from the Jinju Formation (Lower Cretaceous), Sacheon City, Korea’[한국 사천시 진주층에서 발견된 새 발자국(신종 이그노토오르니스 승조서아이)에 대한 최초 보고]이다.

한국은 중생대 백악기 새 발자국 화석이 가장 많이, 그리고 가장 다양하게 발견되는 곳으로 잘 알려져 있다. 국내에서 1969년 경남 함안군 용산리에서 국내 최초이자 세계에서 두 번째로 새 발자국 화석이 발견되어 한국 함안새(코리아나오르니스 함안엔시스, Koreanaornis hamanensis)로 명명되었다.

이후 경남 고성군, 남해군, 진주시, 전남 해남군, 여수시 등지에서 진동새 발자국, 고성 새 발자국, 우항리 새 발자국, 황산리 새 발자국, 경상 새 발자국, 양승영의 새 발자국, 가진리 새 발자국 화석 등 중생대 백악기에 살았던 다양한 종류의 새 발자국 화석들이 발견되었다. 지금까지 알려진 중생대 새 발자국 화석은 모두 9종이다.

이번에 국제 학계에 최초 보고된 새 발자국 화석은 경상남도 사천시 서포면 비토섬 내 해안가에서 발견된 것으로 약 1억1000만년 전에 살았던 조류(새)가 남긴 흔적이다.

현재까지 우리나라에서 발견된 9종의 새 발자국 화석들은 모두 약 1억년전~7000만년전에 살았던 새들의 발자국 화석이다.

이번에 발견된 경남 사천시 비토섬의 새 발자국 화석은 그보다 오래된 1억1000만년 전에 살았던 새 발자국 화석으로 국내에서 가장 오래된 새 발자국 화석 기록이다. 이를 통해 우리나라에서는 1억1000만년 전부터 새들이 서식했다는 것이 확인됐다.

사천시 비토섬의 새 발자국 화석은 발가락 사이에 물갈퀴 흔적이 남아 있는 물갈퀴 새 발자국 화석이다. 비토섬 새 발자국 화석은 중생대 쥬라기 후기에 시조새가 처음 출현한 이후로 새들이 진화를 거듭하면서 1억1000만년 전에 물가에 적응한 것을 보여준다. 그리고 현재까지 알려진 물갈퀴 새 발자국 화석들 중 가장 오래된 물갈퀴 새 발자국 화석이다.

사천 비토섬 물갈퀴 새 발자국 화석(이그노토오르니스 승조서아이, Ignotornis seoungjoseoi)의 3D 이미지

사천시 비토섬 물갈퀴 새 발자국 화석은 “이크노토오르니스 승조서아이(Ignotornis seoungjoseo)”라는 새로운 이름(신종)으로 명명되었다. “이그노토오르니스(Ignotornis)”는 물갈퀴가 있는 새 발자국에 대해서 처음으로 명명된 속명이며, “승조서아이(seoungjoseoi)”는 진주교대 과학교육과에서 오랫동안 경남 지역의 화석들을 연구한 서승조 명예교수를 기리기 위해서 명명하였다.

사천시 비토섬에는 물갈퀴 새 발자국 화석과 진동새 발자국 화석(진동오르니페스, Jindongornipes ichnosp.)도 함께 발견되었다. 진동새 발자국 화석은 경남 고성군 덕명리 진동층(약 9000만년 전)에서 처음 발견되어 알려진 것으로 더 오래된 1억1천만 년 전 지층에서 발견되어 기재된 것은 처음이다.

사천시 비토섬 물갈퀴 새 발자국 화석(이그노토오르니스 승조서아이, Ignotornis seoungseoi)는 2013년 진주교육대학교 석사과정에 재학 중이던 강승협 교사(현, 경남 산청 덕산초)가 처음으로 발견했다. 강 교사는 물갈퀴 새 발자국 화석에 대해서 석사 논문을 작성했고, 2017년 캐나다, 미국의 연구자들이 현장조사를 통해서 진동새 발자국 화석을 발견하여 공동으로 연구가 이루어졌다.

사천시 비토섬 물갈퀴 새 발자국 화석은 2013년 발굴조사를 거쳐 현재 국립문화재연구소 천연기념물센터에 보관돼 있다.

