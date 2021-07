UL과 싱가포르의 ARTC, 새로운 모빌리티 기회와 과제를 위해 협업

8월 11~13일에 가상으로 개최되는 '리얼라이징 더 퓨처 모빌리티 나우 서밋(Realizing the Future of Mobility Now Summit)'은 자동차 제조업체와 공급업체가 자율성, 연결성, 전기화 및 공유 차량과 관련된 문제 해결을 모색하는 데 도움이 될 것이다.

노스브룩, 일리노이주, 2021년 7월 17일 /PRNewswire/ -- 글로벌 안전과학의 선두업계인 UL은 (SGT시간) 8월 11일부터 8월 13일까지 가상으로 '퓨처 모빌리티 나우 서밋'을 개최한다고 오늘 발표했다. 이 행사는 싱가포르의 과학기술청( A*STAR ) 산하의 재제조 및 기술센터( ARTC )와 협업하여 개최될 예정이며, 선진 연구를 업계 응용으로 전환하기 위해 민관 협력을 촉진하게 될 것이다. 회의는 자동차 산업을 혁신하는 네 가지 상호의존적인 메가 트렌드인 자율성, 연결성, 전기화 및 공유 모빌리티를 뜻하는 ACES와 관련된 안전, 보안, 품질, 성능, 규제 및 지속 가능성 과제에 집중하는 인사이트를 제공할 예정이다. 세계경제포럼®, SAE ITC, 포레텔릭스(Foretellix), 헥사곤 메뉴팩처링 인텔리전스 사업부, KPMG, 스텐텍 제너레이션AV™, 오로라 랩스(Aurora Labs), 싱가포르 국립대학, 그레이트 월 모토, 디픈에이아이(Deepen AI) 등에서 혁신적 사고를 지닌 리더들이 연설자에 포함된다.

UL, the global safety science leader, will host the virtual Future of Mobility Now Summit Wed., Aug. 11 to Fri., Aug. 13. The sessions will provide insight focusing on safety, security, quality, performance, regulatory and sustainability challenges related to ACES, the four interdependent mega-trends transforming the automotive industry: autonomy, connectivity, electrification and shared mobility.