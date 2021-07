IWBI, 건물 내 이용자의 경험 수준을 높이기 위해 다이내믹 휴먼 이론을 사용하여 평가 척도 구축에 초점을 맞춘 새로운 WELL 성능 등급 발표

캐리어 (Carrier), 허니웰 (Honeywell), 존슨 콘트롤스(Johnson Controls), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), SGS, 트레인 테크놀로지스(Trane Technologies)와 세계 최고의 전문가 및 업계를 선도하는 기업들이 IWBI와 협력하여 새로운 등급을 개발 및 출시

뉴욕, 2021년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 국제 WELL 빌딩 연구소(International WELL Building Institute, 이하 IWBI)는 건물 내부에 있는 사람들의 건강 및 웰빙에 대한 통찰력을 얻고 이러한 통찰력을 바탕으로 사용 공간의 환경을 증진하기 위해, 측정할 수 있고 검증된 건물 및 인적 성능 지표를 사용하여 건물 소유주 및 사용자에게 보상하는 새롭게 지정된 WELL 성능 등급(WELL Performance Rating)이 곧 출시예정임을 오늘 발표했다. 이 등급은 IWBI 성능 자문(IWBI Performance Advisory) , WELL 성능 테스트 조직(WELL Performance Testing Organizations, PTO) , 스마트 빌딩 기술 산업을 선도하고 있는 기업에서 제공 예정인 새로운 경로 및 베타 버전 기능과 마찬가지로 WELL 빌딩 표준(WELL Building Standard, 이하 WELL)을 통해 도출한 특징으로 구성된다.

"업계는 현장에서 에너지 및 용수 사용량 같은 건물 환경 성능 지표를 파악하는 데 큰 발전을 이뤄왔습니다. 하지만 지구와 사람들의 건강에 대해 균형 잡힌 선택을 할 수 있도록 이러한 친환경 지표와 건강 성능 지표를 결합해야 합니다."라고 IWBI의 회장이자 CEO인 레이철 호지던(Rachel Hodgdon)이 말했다. 이어 그녀는 "이러한 대단하고 다양한 파트너, 자문단 및 기여해주신 모든 분들과 함께 이번 새로운 등급이 웰빙 및 성능을 증진 및 개선하기 위해 더 스마트하고 통합된 접근 방식의 사용을 가속할 것이라고 자신합니다."라고 말했다.

WELL 성능 등급은 공기 및 수질, 쾌적한 온도 환경, 음향, 조명 및 건물 사용자 경험 후기와 관련된 특정 리더십 혁신을 요구하는 WELL의 특징 부분으로 구성될 예정이며, 건물 및 건물 내부를 이용하는 사람들 모두에게 양질의 데이터 추적, 모니터링, 성능 향상을 이뤄낼 수 있도록 도와준다. IWBI의 글로벌 네트워크는 42곳의 WELL 성능 평가 조직, 100여 개 국가에 있는 IWBI 회원 조직과 조직에서 일하고 있는 18,000명이 넘는 WELL 공인 전문가(WELL Accredited Professionals, WELL AP) 및 WELL AP 인증을 원하는 등록자로 구성된 폭넓은 커뮤니티로 WELL 성능 등급을 추구하는 고객을 지원할 예정이다.

새롭게 지정된 이 등급은 WELL 건강-안전 등급(WELL Health-Safety Rating) 및 향후 출시 예정인 WELL 건강 공정성 등급(WELL Health Equity Rating)을 포함하여, 그 수가 늘어나고 있는 WELL 등급에 추가될 예정이다. 각 등급은 단독으로 인증받거나 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘 단계로 WELL 인증을 받는 과정을 이정표 삼아 획득할 수 있다. WELL 포트폴리오 참여자의 경우, 이러한 등급을 획득하여 자신의 WELL 점수를 높일 수 있다.

WELL 성능 등급을 높이기 위해 힘쓰고 있는 IWBI 회원에는 에어퀴티(Aircuity), 캐리어(Carrier), CETEC, 코그니언 테크놀로지스(Cognian Technologies), 허니웰(Honeywell), 존슨 콘트롤스(Johnson Controls), 카이테라(Kaiterra), 레녹스 인터내셔널(Lennox International), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), SGS, 손턴 토마세티(Thornton Tomasetti), 트레인 테크놀로지스(Trane Technologies)가 있다.

WELL 성능 등급에 대한 업계 리더들의 평가는 다음과 같다.

" WELL 과 마찬가지로, 우리는 사람들에게 건강한 건물 환경을 만드는 모든 범위의 요소에 대해 전반적으로 접근하기 위해 오랫동안 노력해 왔습니다. 여기에 해당하는 요소에는 인식할 수 있는 기능과 웰빙 조건을 더 개선하고자 하는 공기의 질, 안전뿐만 아니라 쾌적한 온도, 조명, 음향, 환경 문제 같은 기능적인 조건을 포함합니다. 당사는 HVAC 및 건물 보건 분야에서 업계를 선도해 왔으며 현재 전 세계에 가지고 있는 본부에서 엄격한 WELL v2 표준(WELL v2 standard)을 받기 위한 인증을 추진하고 있습니다. 캐리어는 사람들이 좋아하고 그리워했던 것들과 장소로 돌아갈 수 있도록 자신감을 주는 WELL 성능 등급을 지원하게 되어 자랑스럽습니다."

데이비드 기틀린(David Gitlin), 캐리어(Carrier)의 회장 겸 CEO

"하니웰 (Honeywell) 은 미래를 기다리지 않고, 웰빙을 촉진 및 개선하고 규모에 적절한 긍정적인 결과를 선보일 수 있는 혁신적인 건물 솔루션을 만들고 있습니다. WELL 성능 등급으로 IWBI와 협력하여, 하니웰은 환경적인 영향을 의식하면서 건물의 건강한 환경을 연결하고, 건물 이용자의 웰빙 및 생산성을 높이는 혁신에 영감을 불어넣고 시장 변화를 촉진하는 건물 성능의 새로운 시대에 진입하고 있습니다."

더그 라이트(Doug Wright), 하니웰 빌딩 테크놀로지스(Honeywell Building Technologies, HBT)의 회장 겸 CEO

" WELL 성능 등급은 더 건강한 건물 환경에 대한 수요를 굉장히 촉진시킬 것입니다. 약 135년 전 최초의 전기 온도 조절 장치가 발명된 이후로 존슨콘트롤즈(Johnson Controls)는 혁신적이고 지속 가능한 기술에 대해 선도하는 위치를 유지해 왔습니다. 우리는 효율적인 운영, 생산성 증대, 지속 가능성 향상을 도와 건물 소유주에게 힘을 실어주는 동시에 지속해서 WELL 인증을 모니터링하고, 건강한 건물을 관리할 수 있도록 당사의 검증된, 업계를 선도하는 기술을 사용하여 WELL 성능 등급을 통해 IWBI와 협력하게 되어 자랑스럽습니다."

조지 올리버(George Oliver), 존슨콘트롤즈(Johnson Controls)의 회장 겸 CEO

"당사는 전 세계 모든 건물에서 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 더욱더 결정적이고 전략적으로 움직이고 있으므로, 건물 내 이용자의 건강을 위한 이러한 공간을 최적화할 수 있도록 동반되는 기회를 포착하려는 것만큼 절실한 열망을 가지고 있습니다. WELL이 수반하는 과학적인 부분을 활용하고 오늘 출시되는 WELL 성능 등급을 통해 우리는 향후에 건물을 새롭게 만들 수 있는 계획을 구상하고 있으며, 최고의 성능, 효율, 신뢰성을 제공하는 동시에 건물 사용자의 건강을 증진하는 것을 디지털화의 저력을 활용하여 통합 솔루션을 개척하고자 하는 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)의 장기적인 사명을 계속 이어가고 있습니다."

장 파스칼 트리쿠아(Jean-Pascal Tricoire), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)의 회장 겸 CEO

"그 어느 때 보다도, 사람들은 더 안전하고 건강하며 효율적인 실내 공간을 필요합니다. 당사는 건물 이용자의 웰빙 및 건물의 성능을 보장할 수 있도록 건물 소유주 및 운영자가 실내 환경 품질을 평가, 완화, 모니터링할 수 있도록 돕는 것에 주력하고 있습니다. WELL 성능 등급은 사람들이 살고, 배우고, 일하고, 노는 공간이 번화할 수 있도록 올바른 평가가 이뤄졌음을 인증하는 것을 도와줍니다."

데이브 레그너리(Dave Regnery), 트레인 테크놀로지스(Trane Technologies)의 CEO

"인공지능 및 사물인터넷 기술 플랫폼을 이용하면 사람들이 겪는 경험의 질을 높여주는 데 최상의 성능을 보여줍니다. 변화하고 있는 시장의 수요를 다루는 기술 기반 솔루션을 제공하는 당사의 서비스를 향상하면서 WELL 성능 등급을 통해 IWBI와 협력하게 되어 자랑스럽습니다. 이 이니셔티브는 더욱 지속 가능한 데이터 기반 기업이 되기 위한 우리의 여정을 지원하고 모든 당사의 이해 당사자를 위해 더 안전하면서 서로 더 상호연결된 세상을 만들고자 하는 당사의 노력을 지원합니다."

프랭키 응(Frankie Ng), SGS의 CEO, WELL 성능 평가 조직(WELL Performance Testing Organization)

" IWBI 는 건물 이용자 건강 및 웰빙 증진을 위해 중요한 역할을 해 왔으며, 엄격한 과학적 내용과 건물 성능 향상의 일환으로 탄탄하면서 측정 가능한 목표를 결부시켰습니다. WELL 성능 등급 이니셔티브는 또 하나의 획기적인 툴이 될 것입니다."

WELL 성능 평가 조직(WELL Performance Testing Organization)에 속해 있는 전략 부문 수석 고문인 애덤 가니스(Adam Garnys) 및 CETEC의 상무 이사이자 수석 고문인 비트 가니스(Vyt Garnys) 박사

" 사람들의 건강을 지원하는 과학에 더 잘 부합하기 위한 건물 성능을 개선하기 위해 어떻게 만들고, 안내하고, 육성할지에 대해 긴급한 새 화두가 생겼습니다. WELL 성능 등급을 출범하기 위한 이번 협력을 통해서, 생산성 향상, 편의성 향상, 웰빙 지원 증진에 도움이 되는 핵심 건강 지표 전반적으로 계속 개선을 유도하는 실행 가능하면서 증거 기반 솔루션에 대한 약속을 두 배로 줄이고 있습니다."

리암 베이츠(Liam Bates), 카이테라(Kaiterra)의 공동 설립자이자 CEO 및 IWBI 성능 고문(IWBI Performance Advisor)

국제 WELL 빌딩 연구소(International WELL Building Institute) 소개

국제 WELL 빌딩 연구소(The International WELL Building Institute, IWBI)는 공익 기업이자 세계 보건 문화를 발전시키기 위해 사람을 최우선시하는 데 주력하는 세계를 선도하는 조직입니다. IWBI는 WELL 빌딩 표준(WELL Building Standard, 이하 WELL) 및 WELL 건강-안전 등급(WELL Health-Safety Rating), WELL AP 인증 관리, 적용 가능한 연구 추구, 교육 자원 개발, 어디에서든 건강 및 웰빙을 증진하는 정책에 대한 지지를 통해 자사 커뮤니티를 운영합니다. WELL 관련 추가 정보는 여기 에서 확인할 수 있습니다 .

국제 WELL 빌딩 연구소(International WELL Building Institute), IWBI, WELL 빌딩 표준(WELL Building Standard), WELL v2, WELL 인증(WELL Certified), WELL AP, WELL 포트폴리오(WELL Portfolio), WELL 포트폴리오 점수(WELL Portfolio Score), WELL 콘퍼런스(WELL Conference), 위아WELL(We Are WELL), WELL 커뮤니티 표준(WELL Community Standard), 웰 건강-안전 등급(WELL Health-Safety Rating), WELL 건강-안전 평가(WELL Health-Safety Rated), WELL 건강-공정성(WELL Health-Equity), WELL 성능 등급(WELL Performance Rating), WELL 등과 관련 로고는 미국 및 기타 국가에서 국제 WELL 빌딩 연구소(WELL Building Institute pbc) 관련 상표 또는 인증 마크입니다.

