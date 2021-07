방탄소년단, 싱글 CD ‘버터’ 197만 장 돌파…올 최다 판매량

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단의 싱글 CD ‘버터(Butter)’가 불과 일주일 만에 판매량 197만 장을 돌파했다.

16일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 9일 발매된 방탄소년단의 싱글 CD ‘버터’는 1주일(7월 9일~15일) 동안 총 197만 5364장 팔렸다. 올해 발매된 앨범 판매량 중 최다 수치다.

방탄소년단은 이로써 지난해 2월에 발매한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL :7)’(337만 장), 지난해 11월에 발매한 ‘BE’(227만 장), 2019년 4월에 발매한 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’(213만 장)에 이어 역대 첫 주 최다 판매량 1~4위를 석권하게 됐다.

싱글 CD ‘버터’에는 지난 5월 21일에 발매된 디지털 싱글 ‘버터‘와 신곡 ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)’, 두 곡의 인스트루멘털(Instrumental) 버전 등 총 4개 트랙이 수록됐다.

음원 차트에서도 ‘버터’와 ‘퍼미션 투 댄스’는 압도적인 성적을 기록 중이다. ‘버터’는 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에 진입과 동시에 1위로 직행한 뒤 최신 차트(7월 17일 자)까지 7주 연속 정상을 차지했으며, MRC 데이터가 발표한 2021년 상반기 리포트에서 ‘올해 상반기 미국에서 가장 많이 다운로드된 곡’ 1위에 올랐다.

‘퍼미션 투 댄스’는 국내 주요 음원 차트 1위는 물론 일본 오리콘 최신 차트(7월 19일 자/집계 기간 7월 5일~11일)에서도 단 3일간의 집계로 다운로드 수 4만 건을 기록하며 ‘주간 디지털 싱글 랭킹’ 1위를 차지했다.

