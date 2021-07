Atonarp, 반도체 제조 공정 산출량, 처리량, 효율성 향상을 목표로 혁신적인 새 계량 플랫폼 Aston 발표

도쿄, 2021년 7월 15일 /PRNewswire/ -- Atonarp 반도체, 의료 및 제약 산업의 분자 감지 및 진단 제품의 선두 제조업체인 Atonarp는 오늘 플라즈마 이온화 소스가 통합된 혁신적인 현장 반도체 계량 플랫폼인 Aston을 발표했다.

Atonarp's Aston is an innovative in-situ semiconductor metrology platform with an integrated plasma ionization source.