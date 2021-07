TFC 드림7 울진서 17일 개최…손영삼 부대표의 “약속”

“넘버링과 맞먹는 규모로 준비…진면모 보인다”

UFC 라헤급 파이터 정다운 ‘깜짝’ 방송 해설

TFC 드림7 포스터

[헤럴드경제=조용직 기자] 종합격투기대회 ‘TFC 드림 7’이 오는 17일 오후 5시부터 경북 울진군 근남면 왕피천공원 주공연장에서 펼쳐진다.

대회를 준비해온 TFC 손영삼 부대표는 14일 “대회는 출전 선수, 팬들과 한 약속”이라며 “정통 격투기 대회로서 진면모를 발휘하는 것은 물론, 가수 공연 등 풍성한 볼거리로 완성도 높은 이벤트를 제공하겠다”고 출사표를 던졌다.

TFC 드림 시리즈는 TFC 넘버링 대회에 출전하는 유망주들을 발굴하고 지역으로 외연을 넓히는 대회다. 이번 대회는 코로나 변이 바이러스로 인해 무산 위기를 겪었으나 김종민 대회장이 사활을 걸고 철저한 방역 시스템 체계를 구축하며 진행시킬 수 있었다는 게 대회사의 설명이다.

장기간 대회 공백이 있었다는 외부 지적에 대해 손 부대표는 이날 보도자료를 통해 “우리 TFC는 코로나로 확산방지를 위해 열지 않았을 뿐”이라고 해명했다. 그는 “내부시스템보강과 새로운 경영진이 참가하여 때를 기다리고 있었고 철저한 준비를 통해 ‘넘버링 대회와 맞먹는 규모로’ 이번 대회를 준비했다”고 덧붙였다.

이번 대회는 오프닝매치 1경기, 언더카드 4경기와 메인카드 8경기로 구성돼있다. 메인카드는 5분 3라운드, 언더 카드는 5분 2라운드다. 웰터급 스페셜매치 박지원-박준현 전은 5분 2라운드로 펼쳐진다.

TFC 유튜브와 아프리카에서 생중계되며, UFC 라이트헤비급 파이터 정다운과 TFC 유병학 과장이 해설과 중계를 맡는다. 계체량 행사는 대회 전날인 16일 오후 2시 울진 그랜드호텔 다이아몬드 홀에서 진행된다.

[TFC 드림 7- 김병석 vs 최성혁] 2021년 7월 17일 경북 울진군 근남면 왕피천공원 주공연장(오후 5시 유튜브·아프리카 생중계) ▷메인카드: 라이트급 김병석 vs 최성혁, 밴텀급 조서호 vs 최동훈, 웰터급 조경민 vs 이천수, 플라이급 박창빈 vs 쿳산, 여성부 53kg 계약 김수연 vs 한보람, 웰터급 스페셜매치 박지원 vs 박준현, 미들급 은효성 vs 이이삭, 라이트급 김근희 vs 김정균 ▷언더카드: 웰터급 우영욱 vs 신준호, 페더급 함기승 vs 박어진, 59kg 계약 서형주 vs 박상민, 64kg 계약 이국희 vs 장선규 ▷오픈경기: 노기 스페셜매치 이현수 vs 홍선호

yjc@heraldcorp.com