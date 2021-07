라온시큐어 “올해 분산ID 사업 확대, 리더십 주도권 확보”

-라온시큐어·라온화이트햇 ‘라온 미디어데이’ 온라인 행사 진행

-모바일 운전면허증·병무청 전자지갑 민원 서비스 구축 등 성과 발표

-공공부문 레퍼런스 토대…하반기 의료·교육 등 DID 확대

라온미디어데이에서 손병국 라온화이트햇 옴니원 사업기획팀장이 사업 현황을 설명하고 있다.[라온시큐어 제공]

[헤럴드경제=유동현 기자]“올해 DID(분산ID) 사업 확대 원년으로 삼고, DID 시장 리더십을 공고화 할 것입니다.”

IT 통합보안·인증 기업 라온시큐어와 자회사 라온화이트햇이 13일 ‘라온 미디어 데이’ 행사를 개최하고 주요 DID 사업 수주 성과와 추진 현황을 공유했다. 올해를 DID 사업 확대 원년으로 삼고, 공공 레퍼런스(구축사례)를 기반으로 민간 영역으로도 DID 사업을 확장해 나가겠다는 계획을 발표했다.

이날 행사에는 김태진 라온시큐어 CTO(최고기술책임자)와 손병국 라온화이트햇 이사가 참석해 DID 사업 현황과 포부를 밝혔다. DID(Decentralized ID)는 블록체인 기반 분산신원증명으로 데이터 위·변조 위험이 낮은 차세대 기술이다.

라온시큐어는 최근 ‘모바일 운전면허증 서비스 구축 사업’과 ‘병무청 블록체인 기반 전자지갑 민원서비스 구축 사업’ 등 정부 주도의 굵직한 DID 프로젝트를 연이어 수주했다. 연내 서비스 오픈을 목표로 개발을 진행 중이다. 모바일 운전면허증 서비스는 최초의 국가 디지털 신분증으로 기존 플라스틱 신분증을 대체할 수 있다. 블록체인 기반 전자지갑 민원서비스를 통해 병무 민원뿐 아니라 금융, 통신, 대학 휴·복학 등 서비스를 디지털로 이용 가능하다.

김태진 라온시큐어 CTO는 “올 연말 모바일 운전면허증이 도입되면 국민들은 디지털 세상에서 보다 편리하고 안전하게 ‘내가 나임’을 증명할 수 있는 DID 기술의 혜택을 누릴 수 있게 된다. 라온시큐어와 라온화이트햇은 앞으로도 일상과 밀접한 DID 솔루션 및 서비스를 지속 발굴해 나감으로써 디지털 시대 우리 삶의 편의성과 신뢰성을 크게 향상시켜 나갈 것이다”고 말했다.

자회사 라온화이트햇도 올해 다양한 DID 서비스를 선보이며 보안·인증서비스 전문기업으로 포트폴리오를 확대해나갈 예정이다. 우선 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 추진하는 ‘2021년 블록체인 시범사업’ 등 공공 DID 프로젝트에 참여해 올 하반기 의료, 교육 등 생활 속 다양한 분야에서 DID 서비스를 선보인다.

현재 개발 중인 공공 DID 서비스에 대한 접근성을 높이고 이용을 활성화하기 위한 민간 서비스 제공업체(Service Provider, 이하 ‘SP’)와의 연계 방안도 소개됐다. 손병국 라온화이트햇 옴니원 사업기획팀장은 “정부 주도의 다양한 DID 서비스가 실질적인 대국민 혜택을 제공하는 서비스로 정착하기 위해서는 결국 민간 SP의 적극적인 참여가 반드시 필요한데, 이를 위해 관련 부처와 기관들은 각 분야 선도 기업들과의 업무협약을 기반으로 서비스 협력을 활성화시켜야 하며, 자사는 민간 SP들이 다양한 자격증명서 검증을 진행할 수 있도록 개발 환경을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

