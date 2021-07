세계에서 가장 우수한 무인탐사선, 샌프란시스코에서 하와이까지 횡단 완료

호놀룰루, 2021년 7월 10일 /PRNewswire/ -- 무인 자율 이동체인 세일드론 서베이어(Saildrone Surveyor)가 샌프란시스코에서 호놀룰루까지의 역사적인 첫 횡단을 마치고 하와이에 도착할 예정이다.

The 72-foot Saildrone Surveyor, the world's most advanced autonomous ocean mapping vehicle, has completed its groundbreaking maiden voyage from San Francisco to Hawaii.