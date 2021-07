면역 유전성 전문가 및 FDA 출신인 에이미 로젠버그 박사, 에피백스에 합류

프로비던스, 로드아일랜드주, 2021년 7월 8일 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc.(이하 "에피백스")는 에이미 로젠버그(Amy Rosenberg) 박사가 20년 넘게 이끌었던 미국식품의약국(FDA) 약물평가연구센터(CDER)의 치료용 단백질 부문을 떠나 면역학 및 단백질 치료 부문 수석 디렉터로 에피백스에 합류하게 되었음을 기쁘게 발표했다.

로젠버그 박사의 연구는 면역 내성 유도 및 면역원성에 중심을 두고 있다. 박사는 미국식품의약국(FDA)에서 수많은 치료용 단백질의 규제 및 승인 감독 및 미국국립보건원(National Institutes of Health, NIH)의 면역 내성 네트워크의 전문 자문위원으로 활동했었다. 그 외에 맡았던 주요 직책은 다음과 같다.

FDA 수석 과학위원회

NIH-FDA 면역학 영리단체 운영 위원회

종양학 센터 우수과학위원회

에피백스 CEO 겸 CSO 인 애니 데 그루트(Annie De Groot) 박사는 로젠버그의 새 출발을 고대하고 있다. "로젠버그 박사는 세포 치료뿐만 아니라 에리트로포이에틴, G/GM-CSF, mAbs 같은 많은 '정통적인' 생물학적 제제에 대한 핵심 의견을 이끄는 리더이며, CAR-T 및 TIL 세포 치료 같은 새로운 생물학 분야도 연구해 왔습니다. 에이미와 저는 이번 여름과 겨울에 열리는 '피어리스 사이언스 월드투어(Fearless Science World tour)' 기간 동안 에피백스의 애호가들과 함께 박사의 방대한 경험을 공유하게 될 것을 고대하고 있습니다."

로젠버그 박사의 수년 간의 규제 관련 경험은 백신 및 생물제제를 개발하는 고객에게 규제 검토를 지원하기 위한 에피백스의 역량을 강화할 것이다. 또한, 로젠버그 박사는 에피백스 과학자와 함께 아래 목록에 나열된 다양한 내부 연구 프로그램에서 일하게 될 예정이다.

생물제제의 맞춤형 면역성 평가(Personalized Immunogenicity Assessment for Biologics, PIMA) : 폼페병에 대한 면역 내성-조절 맞춤형 면역유전성 예측(Immune Tolerance-Adjusted Personalized Immunogenicity Prediction for Pompe Disease). 에피백스는 면역 유전성 및 면역관용원성 에피토프를 식별하기 위해 실리코(silico) 툴인 EpiMatrix 및 JanusMatrix를 사용하며, 이 툴들은 각 폼페병 환자에게 인증받았으며 환자의 산성 알파 글루코시다아제(GAA) 유전자 및 HLA DR 단상형 기반으로 예측한다. 애니 데 그루트 연구팀, 면역학의 최전선(Frontiers in Immunology), 2021년 6월 16일.

iTEM 및 J-iTEM 를 이용한 맞춤형 백신 면역성 평가: 열대성말라리아원충으로부터 간 단계 CD8 T세포 에피토프의 식별, 선택, 면역 평가(Identification, Selection and Immune Assessment of Liver Stage CD8 T Cell Epitopes from Plasmodium falciparum). 터커 KD(Tucker KD) 연구팀, 면역학의 최전선(Frontiers in Immunology), 2021년 5월 7일. 동일한 접근방식으로 암 환자 개개인의 결과를 정확하게 예측했다. 네오안티겐의 HLA 및 TCR 인터페이스의 다단계 스크리닝은 예상 생존률을 높인다.(Multi-step screening of neoantigens' HLA- and TCR-interfaces improves prediction of survival)리처드 G(Richard G) 연구팀, 네이처(Nature) 자매지 사이언티픽 리포트(Scientific Reports), 2021년 5월 11일.

비 면역글로불린G 단백질에서 확인된 새로운 트레지톱(Tregitope): CD4+ 및 CD8+ 기억T세포 반응을 조절하는 V인자에서의 잠재적 조절 T세포 에피토프의 식별(Identification of a potent regulatory T cell epitope in factor V that modulates CD4+ and CD8+ memory T cell responses). 애니 데 그루트 연구팀, 임상 면역학(Clinical Immunology), 2021년 1월 4일.

에피백스로 자리를 옮긴 것에 관해 로젠버그 박사는 다음과 같이 말했다. "저는 희귀 질환에 대한 효소 및 유전자 대체 치료 맥락에서 유전자 및 단백질 치료에 대한 면역해제 또는 내성을 생기게 할 수 있는 방법을 찾을 뿐만 아니라, 감염 내과, 암, 자가면역 같은 이 시대에 가장 시급한 문제 및 질병으로 인한 결과를 바탕으로 면역력을 평가하고 높이기 위해 다양한 새로운 면역정보 기술을 적용 범위를 탐구하며 선구적으로 면역학에 주력하고 있는 이 회사에 합류하게 되어 매우 기쁩니다."

에피백스 (EpiVax) 소개

에피백스는 T 세포 항원결정기 예측, 면역 조절 및 신속한 백신 설계에 대한 전문성을 갖춘 생명공학 기업입니다. 에피백스의 치료용(ISPRI) 및 백신용(iVAX) 면역원성 스크리닝 툴킷은 글로벌 소속 기업의 관련 연구 발전을 위해 사용됩니다.

