레떼아모르, 첫 번째 미니앨범 예약판매 2만3천장 돌파

드리머, 항해 등 수록된 6곡 모두 차트인 기록

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]7월 8일 발매 예정인 크로스오버 그룹 레떼아모르(Letteamor)의 첫 번째 미니앨범 위시(Wish)에 대한 반응이 뜨겁다.

유통사 집계에 따르면 지난 16일부터 각종 음반 판매 사이트를 통해 예약판매된 레떼아모르의 첫 미니앨범 ‘위시’의 판매 수치는 총 23,297장(7월 7일 오전 기준)으로 크로스오버 분야에서 눈에 띄는 수치를 기록하고 있다.

먼저 공개된 음원 사이트에서도 주목할 만한 성적을 기록한 바 있다. 앨범에 수록된 6곡 모두 차트인을 기록한 것. 지난 9일 선공개했던 곡 꼰메(Con Me, 부제 Oh my love)는 벅스뮤직 실시간 차트 8위에 진입했으며 멜론에서는 24시간 히트 송 리스트에 이름을 올렸다. 이외에도 드리머(Dreamer) 6위, 그대에게 난 12위, 항해 15위, 힘껏 달릴게 18위, 마이 에브리띵(My Everything) 19위 등 수록된 모든 곡이 차트인을 했다.

레떼아모르의 미니앨범 위시는 클래식 버전과 캐주얼 버전의 두 가지 버전으로 발매 되었으며 서로 다른 스타일의 앨범을 통해 멤버들의 다양한 면모를 확인할 수 있다. 이번 앨범의 제작에는 어반자카파의 권순일, 작곡가 뉴아더스, 김진환, 곽은기 등 실력있는 뮤지션들이 참여하여 뛰어난 완성도를 자랑한다.

JTBC ‘팬텀싱어 시즌 3’에서 결성된 레떼아모르는 베이스 바리톤 길병민, 테너 김민석, 뮤지컬배우 김성식, 크로스오버 아티스트 박현수로 구성됐다. 그룹 이름은 ‘사랑(Amor)의 편지(Lettera)를 보내듯 진심을 담아 노래한다’는 뜻으로, 이번 앨범은 제목만큼 레떼아모르가 나아가고자 하는 의지와 바람을 가득 담고 있다.

한편, 첫 미니앨범 위시(Wish) 발매를 기념하여 개최한 콘서트 티켓은 1분 30초 만에 전석 매진되는 기염을 토했다. 위시 콘서트는 7월 10일 토요일 오후 5시에 예술의 전당에서 개최된다. 이번 앨범의 예약구매 발송과 전국 음반 매장에서의 오프라인 판매는 7월 8일부터 시작된다.

