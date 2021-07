VVDN, PLI 제도 하에 IT 하드웨어 제조 승인 획득

구루그람, 인도, 2021년 7월 6일 /PRNewswire/ -- 굴지의 전자 제품 공학 및 제조업체 VVDN Technologies가 생산 연계 인센티브(Production Linked Incentive, PLI) 제도에 따라 인도 전자정보기술부(Ministry of Electronics and Information and Technology, MeitY)로부터 IT 하드웨어에 대한 승인을 받았다; VVDN은 PLI 제도에 따라 IT 하드웨어 제조 승인을 받은 14개 국내외 기업 중 하나다. 또한, VVDN은 통신 및 네트워킹 장비를 위한 인도 정부의 PLI 제도에도 참여했다.

인도 전역에 5개의 최첨단 제조 시설과 10개의 설계 센터를 보유한 VVDN은 IT 하드웨어 부문 5G 및 데이터센터, 네트워킹 및 와이파이, 비전 및 IoT 영역에서 완전한 제품 연구개발(R&D), 엔지니어링 및 제조 역량을 구축했다. VVDN은 랙 저장 서버, 통신 서버, 러기드 태블릿, IoT 태블릿, 데스크톱 올인원 PC의 설계, 개발 및 제조 부문에서 광범위한 경험을 보유하고 있다.

작년 한 해, VVDN Technologies는 자사의 제조 및 엔지니어링 기반시설을 계속 확장했다. 2020년 7월, VVDN 글로벌 혁신 단지(Global Innovation Park)를 개장한 VVDN은 공구 세공, 주형 및 사출 성형을 위한 새로운 장비뿐만 아니라 신규 SMT 라인도 추가했다. 최근 VVDN은 기존 기반시설에 압력 주조 시설을 추가했고, 그 결과 VVDN의 제조 계획이 완전히 새로운 단계로 올라섰다. 이로써 국내외 수요에 따라 VVDN은 태블릿, 노트북, 올인원PC 등의 제품과 서버의 생산에 더욱 집중할 수 있게 됐다.

VVDN Technologies 공동 설립자 겸 엔지니어링 사장 Vivek Bansal은 "IT 하드웨어에 대한 PLI 제도의 승인을 받은 것을 기쁘게 생각한다"라며 "이는 인도가 제조 부분의 선호 목적지로 부상하고 있음을 보여주는 것이며, 자립적인 인도 Atmanirbhar Bharat를 향한 모디 인도 대통령의 촉구가 강하게 반영된 것"이라고 말했다. 이어 그는 "PLI 제도는 자사의 비전과 맥락을 같이 하며, 인도산 디자인 및 제조 제품을 더 많이 생산하고자 하는 자사의 결심도 더욱 강화시켰다"면서 "자사는 데이터센터 부문에서 활동하면서, 네트워크 연산을 위한 OvS와 SSL에 대한 IP를 획득했다. PLI 승인과 더불어, 연구개발(R&D) 및 제조 기반시설에 대한 투자를 바탕으로, IT 하드웨어 제품을 위한 생산 수요를 충족할 것으로 확신하며, 여기에 크게 기대하고 있다"라고 설명했다.

미디어 문의:

Kunwar Sinha

kunwar.sinha@vvdntech.in

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpg?p=medium600