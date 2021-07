팬데믹으로 인해 프리미엄 여권의 강점 지속적 약세

런던, 2021년 7월 6일 /PRNewswire/ -- 여권 소지자가 사전 비자 없이 방문 가능한 목적지 수를 기준으로 전 세계 여권 순위를 나타내는 헨리 여권 지수(Henley Passport Index)[ https://www.henleyglobal.com/passport-index ]의 최신 결과를 보면, 일부 낙관적인 이유에도 불구하고, 국가 간 여행이 지속해서 상당한 방해를 받고 있는 현실이 완전히 해소되기는 어려울 전망이다. 약간의 진전은 있지만, 올 1~3월 사이에 국제 이동성은 전염병 이전 수준의 12%를 회복하는 데 그쳤으며, 이론적 접근성과 실제 여행 접근성 사이의 격차는 여전히 상당히 큰 것으로 나타났다.

지난해 연기됐던 2020 도쿄 올림픽이 수 주 앞으로 다가온 상황에서, 일본은 '준' 비상사태임에도 불구하고 국제항공운송협회(International Air Transport Association) [ https://www.iata.org/ ](IATA)의 독점 데이터를 기반으로 한 헨리 여권 지수(Henley Passport Index)[ https://www.henleyglobal.com/passport-index ]에서 이론적으로 무비자/도착비자 점수 193점으로 1위 자리를 지켰다.

상위 10위권에서 유럽 여권의 우세는 헨리 여권 지수의 16년 역사상 기정사실화된 반면, 일본, 싱가포르, 한국의 아시아 3개 국가의 우세는 이제 새로운 표준이 됐다. 싱가포르는 무비자/도착비자 점수 192점으로 2위를 유지했으며, 한국은 191점을 얻어 독일과 함께 공동 3위를 차지했다.

그러나 최고 점수를 받은 국가의 여권 소지자가 현재 실제 이용 가능한 여행 접근성을 살펴보면, 상황은 완전히 달라진다. 일본 여권 소지자가 접근 가능한 목적지는 80개 미만(71위인 사우디아라비아 여권과 동일한 수준)이며, 싱가포르 여권 소지자는 75개 미만의 목적지(74위인 카자흐스탄 여권과 동일한 수준)에 접근할 수 있다.

영국과 미국 여권 파워의 급락

코로나19 백신이 성공적으로 출시된 국가에서도 우울한 전망은 계속된다. 영국과 미국은 2014년에 여권 파워에서 공동 1위를 차지한 이후 꾸준한 하락세를 보이며, 현재는 지수에서 공동 7위를 기록하고 있다. 이론적으로 영국과 미국 여권 소지자는 전 세계 187개 목적지에 접근할 수 있다.

그러나 현재의 여행 금지 상황에서, 영국 여권 소지자는 여행 자유도가 70% 이상 급락해 현재는 전 세계적으로 60개 미만의 목적지에만 접근할 수 있다. 이는 지수에서 우즈베키스탄과 동등한 수준이다. 한편, 미국 여권 소지자는 전 세계 이동성의 67% 감소와 함께 전 세계적으로 61개 목적지에 접근 가능하다. 이는 르완다 여권 파워와 비슷한 수준이다.

Comparison: HPI 2021 Q3 visa-free scores with no travel restrictions vs visa-free scores taking Covid-19 travel restrictions into account.