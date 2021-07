에이티즈, ‘불놀이야’ 스포티파이 누적 스트리밍 수 ‘2천만’ 돌파

美 타이달 선정 ‘2021년 최고의 K-Pop’

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]에이티즈(ATEEZ)가 2021년 상반기를 지나며 더욱 뜨거워진 글로벌 인기를 입증했다.

4일 에이티즈의 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 “에이티즈의 ‘불놀이야(I’m The One)’가 ’스포티파이’에서 누적 스트리밍 수 2천만 회를 돌파했다”라고 밝혔다.

‘불놀이야’는 지난 3월 발매한 에이티즈의 미니 6집 ‘제로 피버 파트 2(ZERO : FEVER Part.2)’ 타이틀곡으로, 에이티즈의 곡 중에서 2천만 회 도달까지 역대 최단 기록을 세웠다.

뿐만 아니라 ‘불놀이야’는 미국 ‘타이달’에서 선정한 ‘2021년 지금까지 중 최고의 K-Pop(Best of ’21 So Far: K-Pop) 부문 플레이리스트에 이름을 올리며 글로벌한 존재감을 드러냈다.

또한 에이티즈는 최근 가온차트 25주차(집계 기간 06.13~06.19) 앨범 차트 10위 안에 지금까지 발매한 앨범들 중 ‘트레저 에피.3 : 원 투 올(TREASURE EP.3 : One To All)’, ‘트레저 에피.핀 : 올 투 액션’, ‘트레저 에피.1 : 올 투 제로(TREASURE EP.1 : All To Zero)’, 그리고 ‘제로 : 피버 파트1(ZERO : FEVER Part.1)’이 모두 랭크되는 기염을 토했다.

이러한 성적에 미국 경제 전문지 ‘포브스’도 에이티즈에 주목하며 “에이티즈가 가온 앨범 차트 TOP10을 장악했다.이 앨범들은 에이티즈를 가온 앨범 차트에서 최고로 만들었다”라고 찬사를 보내기도.

한편, 에이티즈는 오는 7일 문화체육관광부에서 주관하는 ‘2021 한국관광박람회’ 행사 중 ‘한국여행 온라인 여행 이야기 쇼’에 참여한다.

