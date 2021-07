원웹(OneWeb), 영국, 캐나다, 알래스카, 북극 지역을 포함하는 북위 50도 지역을 커버하기 위한 '5에서 50(Five to 50)' 임무 수행 완료

런던, 2021년 7월 3일 /PRNewswire/ -- 저궤도(LEO) 위성 통신 회사인 원웹(OneWeb)은 오늘 '5에서 50(Five to 50)' 임무 수행 완료를 기념하기 위해 36개의 위성의 성공적인 발사를 발표했다. 이 중요한 이정표를 통해 원웹(OneWeb)은 영국, 캐나다, 알래스카, 북유럽, 그린란드 및 북극 지역과의 연결망 서비스를 제공할 준비가 되었다.

OneWeb Launch #8 brings OneWeb's satellite constellation to 254 satellites to provide connectivity to UK, Canada, Alaska, and the Arctic Region.