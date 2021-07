22m 유산으로 하이난 100년 역사 소개

(하이커우, 중국 2021년 7월 2일 PRNewswire=연합뉴스) '재미있는 종이 자르기 예술로 구성된 긴 두루마리'라는 특이하고 매력적인 방식으로 하이난섬의 발전 역사를 배운다면 어떨까? Hainan International Media Center(HIMC)가 하이난 정부로부터 전문지식에 대해 특별한 인정을 받은 Huang Haitao와 Wei Qin을 포함해 다양한 종이 자르기 아티스트들을 공동 창작 작업에 초청했다. 이 공동 창작 작업은 '100년의 길과 하이난의 물결(The 100-Year Road and the Hainan Tide)'이라는 작품을 만드는 작업이다. 길이가 22m에 달하는 이 두루마리는 1921년부터 지난 100년 동안 하이난이 이룬 21가지 중요한 발전 사건을 소개한다.

The team unrolled the 22-meter scroll for viewing under the Century Bridge, a landmark building in provincial capital Haikou. (Photo/HIMC)

작품 수단으로 종이 자르기를 선택한 이유는 무엇일까? 이는 종이 자르기 예술에 고유하고 독특한 매력이 있을 뿐만 아니라, 종이 자르기가 중국 무형문화재이기 때문이다. 종이 자르기 아티스트들이 전통적인 붉은색과 흰색으로 이 작품을 완성하는 데 한 달이 걸렸다.

거의 20년에 달하는 경력을 지닌 Huang Haitao는 "이 종이 자르기 작품은 내가 만든 작품 중 가장 길고 도전적인 작품"이라고 언급했다. 그녀는 자신의 작업실에 놓인 긴 탁자에 앉아 이 두루마리 작품에서 어떤 부분을 담당했는지 설명했다. 우선 그녀는 아주 작은 코코넛 잎 무리를 포함해 전체 디자인을 꼼꼼하게 살펴보고, 커터를 이용해 종이에 윤곽선을 표시했다. 코코넛 잎은 그녀의 손톱보다 작다. 그런 다음, 손톱 끝부분으로 각 잎을 부드럽게 누르고, 윤곽선을 따라 조금씩 신중하게 형태대로 자른다.



Huang Haitao, who led the papercut team, shows the part of the 22-meter scroll depicting the Boao Forum for Asia conference. (Photo/HIMC)