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  • [속보] 文대통령, 이광철 사의 수용…후임 인선까지는 업무유지
  • 2021.07.02 15:36
이광철 민정비서관. [연합]

[속보] 文대통령, 이광철 사의 수용…후임 인선까지는 업무 유지

cook@heraldcorp.com

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