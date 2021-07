Innodisk, 산업 등급 DDR5 DRAM 모듈 출시

(타이베이 2021년 7월 2일 PRNewswire=연합뉴스) Innodisk가 산업 등급 DDR5 DRAM 모듈의 출시를 공식 발표했다. 새로운 표준은 기존 모델보다 뛰어난 여러 가지 성능 개선과 전력 절감 효과를 자랑한다. 새로운 표준의 출시가 공식적으로 발표된 후, 이에 대한 기대가 높아졌다. 의무적인 속도와 저장 부문의 개선을 포함해 수많은 혜택을 자랑하는 DDR5는 최종적으로 소비자가 선택하는 메모리로 자리를 잡을 것으로 기대된다.



Boasting a bucketload of benefits, including the obligatory speed and storage increases, DDR5 will eventually take its place as the memory option of choice. One question remains: Can DDR5 prove itself reliable enough to meet the stringent demands of reliability-conscious and risk-averse industries? "Innodisk brings its years of experience in delivering quality products with industrial-grade reliability that our customers have expected from us." said Samson Chang, Corporate VP & GM of DRAM BU.