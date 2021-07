John Carrafiell, BentallGreenOak의 공동 CEO 겸 이사회 이사로 임명

(뉴욕, 런던, 토론토 및 도쿄 2021년 7월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 부동산 투자 관리 자문회사인 BentallGreenOak(BGO)가 2021년 7월 1일자로 회사의 공동 CEO 겸 이사회 이사로 John Carrafiell을 임명한다고 발표했다. John 신임 공동 CEO는 다른 공동 CEO인 Sonny Kalsi와 BGO의 Amy Price 사장과 함께, 세 명의 리더 중 한 명으로서 회사의 글로벌 경영진에 합류하게 됐다.



John Carrafiell Appointed as co-CEO and Board Director for BentallGreenOak