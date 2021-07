어센드, 제너럴 모터스로부터 품질상 수상

휴스턴, 2021년 7월 2일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈(Ascend Performance Materials)의 플로리다주 펜서콜라에 위치한 폴리아미드 66 공장이 제너럴 모터스(이하 GM)가 수여 하는 2020 우수 품질상을 수상했다. 이 상은 회사의 엄격한 품질 성능 기준을 충족하거나 능가하며 여러 기능을 GM 조직 전반에 지원하는 GM 공급 업체에 수여 한다.

A worker packages polymer at Ascend's Pensacola plant. The plant is the largest integrated polyamide 66 production facility in the world and was recently recognized by GM with a Quality Supplier Award