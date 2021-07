비체인토르(VeChainThor) 기반 VeTrust, 이제 중국 현지 정부로부터 채택 받아 30만 명 이상의 시민의 일상을 되돌려주는 서비스 제공

상하이, 2021년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 코로나19 감염병 세계적 유행의 영향이 계속되는 중이었던 2020년 9월 9일, 비체인(VeChain)은 DNV와 함께 블록체인 기반 위험성 자가진단 애플리케이션인 VeTrust를 소개했다 . 개방형 블록체인인 비체인토르(VeChainThor)를 통해 구축되며 DNV의 감염 위험 관리 방법 및 세계적으로 인정받은 표준 규정을 제공하는 추적 기록을 통합해 기업이 코로나19 위험 요소를 관리할 수 있도록 도와준다. 인터컨티넨탈 상하이 홍차오 NECC(InterContinental Shanghai Hongqiao NECC) 같은 호텔에 채택됨에 따라, VeTrust는 꾸준히 그 존재감을 키우고 있으며 중국에서 다양한 산업에 걸쳐 새로운 사용처를 개발하고 있다. 현재 200개 이상의 공공장소가 VeTrust 플랫폼에 등록되어 있다.

VeTrust among the Top 10 blockchain applications (bottom-left)

2021년 6월 22일, 쑤저우 신구(Suzhou New District)의 인민 정부에서 주최한 행사에서 VeTrust는 블록체인 애플리케이션 부문 톱10 중 하나로 선정되어 공식적으로 인정받았다.

더욱 효과적인 톱다운 방식의 코로나19 위험 관리를 위해 지역 정부는 VeTrust 플랫폼을 이용하여 구역 내 모든 행정 지역의 감염 위험 관리 과정을 시각화해왔다. VeTrust 플랫폼은 총 95곳의 주거 공동체 및 30만 명 이상의 주민(2021년 기준)을 커버하며, 매일 정부와 안전하게 공유되고 있는 위생 규정의 불변성과 신뢰가 필요하지 않은 블록체인 환경을 가지고 있다.

VeTrust는 감염 위험 관리를 위한 자가 진단용 표준화된 틀을 제공하여 지역사회 관계자들이 관리 책임을 다할 수 있도록 지원한다. 특정 지역사회의 대비 수준은 가중치 계산을 통해 평가될 예정이며, QR 코드에서 시각적으로 표시된다(초록색: 적합, 노란색: 대비, 빨간색: 부적합). 또한 VeTrust 대시보드를 통해 행정부 같은 다른 공무원이 매끄럽고 즉각적인 환경에서 감염 위험 관리 표준 시행 절차 관련 데이터에 쉽게 접근하고 지역사회 주민의 건강 및 안전이 유지되고 있는지 확인할 수 있다.

이 안전하고 확장성 있는 비체인토르(VeChainThor) 개방형 블록체인을 사용하여, 블록체인과 결합한 VeTrust의 애플리케이션 모델 및 행정 정책은 지역사회 주민을 위한 더 우수하고 안전한 생활 환경, 안전 의식 강화, 유행병 위험성 완화, 삶의 질 향상뿐만 아니라 건강 및 안전을 더 높은 수준으로 지킬 수 있게 한다.

밝은 미래

세계가 '스마트 도시'를 꾸준히 개발함에 따라 VeTrust 같은 애플리케이션은 기술을 수용하는 환경을 조성하고 블록체인을 도입 및 사용하기 위한 가능성을 더 넓혀가고 있다. 데이터의 중요한 신뢰 계층으로서 블록체인은 매일 생겨나는 막대한 양의 데이터로부터 중개자와 허위 정보를 제거하여 사회 운영 방법을 근본적으로 변화시킬 수 있는 힘을 가지고 있다. 변하지 않는 잠재력을 지닌 분산 데이터는 예측 불가능하여, 인터넷의 탄생 이래로 볼 수 없었던 규모의 파괴성과 혁신을 제공할 것을 기약한다.

VeTrust는 블록체인이 단순히 추측성, 이론적, 추상적인 기술 이상이라는 것을 더욱 증명한다. VeTrust가 쑤저우 지역정부에서 채택 및 현실 세계에서 사용되는 것은 강력한 기술 자산으로서 블록체인의 잠재력을 나타내며, 비체인토르(VeChainThor) 블록체인이 프록시를 통해 상용 애플리케이션 계층으로 안전하고 확장 가능하며 배치될 준비가 되었음을 전 세계에 알렸다.

수년 간 다양한 핵심 산업에서 이룬 발전을 통해 VeChain은 비체인 (VeChain)가 개방형 블록체인 혁명을 주도하고 전 세계에 기술을 대량으로 도입하는 것을 촉발하는 것을 돕는 이유를 계속해서 입증하고 있다.

비체인(VeChain) 소개

2015년 출범한 비체인 테크놀로지(VeChain Technology)는 기업의 사업 요구사항에 맞는 블록체인 지원 솔루션을 제공함으로써 블록체인 기술을 현실 세계로 연결해 주는 목표를 지니고 세계를 선도하고 있는 기업 친화적 블록체인 회사입니다.

비체인 ToolChain™을 제공하여 코딩을 최소화한 로우코드 블록체인 기반 SaaS 플랫폼을 통해 기업 고객이 빠르게 구축하고 세계적인 규모로 디지털 전환을 운영할 수 있게 하여 분산 생태계 및 신뢰 기관으로부터 자유로워지는 발전을 지원합니다.

비체인은 중국, 싱가포르, 룩셈부르크, 일본, 프랑스, 이탈리아, 미국에 국제 지사를 가진 현실 세계의 블록체인 애플리케이션의 선구 기업입니다. 강력한 독자적 개발 역량으로, 자사 전략적 파트너인 PwC 및 DNV의 전문적인 준수 지침과 결합하여 비체인은 월마트차이나, 바이엘차이나, BMW 그룹, BYD Auto, PICC, 상하이가스, LVMH, D.I.G, ASI 그룹 등 다양한 산업 분야의 선두 기업과 협력 관계를 이어왔습니다. 웹사이트: www.vechain.com

The VeTrust Dashboard Visualiser Used by Local Government