European Wellness, 중국 산둥성 정부와 협업

-- 생물재생의학교육의 발전 도모

(에덴코벤, 독일 2021년 7월 1일 PRNewswire=연합뉴스) European Wellness Biomedical Group(European Wellness)이 교육 부문 자회사인 European Wellness Academy(EWA)를 통해 중국 산둥성 옌타이시 Zhifu 인민정부와 의향서(Letter of Intent, LOI)를 체결했다. 이는 포춘 글로벌 500 및 산둥-EU 협력 심화 행사를 통해 산둥성 최초의 국제생물재생의학교육센터(International Biological Regenerative Medicine Education Centre)를 설립하는 것을 목적으로 한다.



포춘 글로벌 500 관련 라이브 국제 사인 세션에서의 Dr. Mike Chan 교수

생방송으로 진행된 디지털 체결식에서 양측은 중국 옌타이시에 질병 관리와 미학을 위한 세계적 수준의 생물재생의학교육센터를 건설 및 개장하고자 총투자금 1억 위안(미화 1천540만 달러) 규모의 합작투자사를 설립하는 데 합의했다.

수백만 달러가 들어가는 이 프로젝트는 건강 우려가 증가하는 가운데 세계와 중국에서 생물재생의학이 관심 분야로 빠르게 부상하는 시점에 진행되고 있다. 양측 간의 협력은 현재와 미래의 수요를 충족하기 위해 지역 내 통합 재생의학의 자원, 훈련 및 지식을 개선하는 노력을 보완할 전망이다.

산둥성 당 위원회가 개최하고, 시 정부 사무실이 주관한 이 체결식에는 그룹 회장 Dr. Mike Chan 교수가 EWA 대표로 참석했다. 그 외 Continental 이사회 의장, Pirelli 부회장 겸 CEO, Saint-Gobain 선임 부사장 겸 아시아태평양 지역 CEO를 포함해 포춘 글로벌 500대 기업의 여러 대표가 참석했다.

European Society of Preventative, Regenerative and Anti-Aging Medicine(ESAAM) 재생의학학술위원회(Scientific Committee for Regenerative Medicine) 위원장 Dr. Mike Chan 교수는 "세계적으로 만성 질환의 부담이 빠르게 증가하고 있다"라며, "재생의학은 미래이자 현재"라고 강조했다. 이어 그는 "미래 수요에 대처하기 위해서는 교육 훈련이 필수"라면서, "전문적인 고급 의료 및 웰빙 종사자의 수를 늘려, 앞으로 다가올 미래의 수요를 충족해야 할 것"이라고 말했다.

독일, 스위스, 그리스 및 말레이시아에 위치한 EWA는 종사자와 연구원을 위한 첨단 생물재생의학 방식을 중심으로 하는 최고의 훈련 및 개발 윙을 보유한 CPD 공인 조직이다. EWA는 다녀온 종합적인 임상 경험을 구축하고, 자격을 갖춘 MD 및 과학자로 구성되며, 수많은 국제 연계와 승인을 보유한 핵심적인 학술팀을 운영하고 있다.

