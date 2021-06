Vinamilk, 건강한 라이프스타일 도모

-- 코로나19와의 싸움에서 기부 확대

(호찌민시, 베트남 2021년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 베트남 굴지의 유제품 기업 Vinamilk가 전 세계적인 코로나19와의 싸움에서 재정 및 영양 부문에 미화 370만 달러 상당을 지원했다.



Vinamilk's subsidiary in Cambodia has donated 48,000 milk cartons to people who live in COVID-19 "Red Zone" in Phnom Penh, Cambodia



Vinamilk actively contributes in the fight against COVID-19



Thousands of Vinamilk nutrition products have been offered to children in COVID-19 quarantine areas in Vietnam

Vinamilk는 세계 50대 유제품 제조업체 순위 중 36위이며, CSR 노력으로도 유명한 기업이다. Vinamilk는 감염증 예방과 생산 유지 프로젝트 외에도 베트남 정부와 의료 인력, 베트남 지역사회 및 자회사가 위치한 해외 지역사회에 코로나19에 대응한 재정을 지원하고, 영양 제품을 기부했다.

Vinamilk CEO Mai Kieu Lien은 "자사는 어려움 속에서도 공동 가치에 대한 믿음을 공유하며, 지속가능한 개발 여정 속에서 번성하는 중"이라며, "자사는 파트너와 이해관계자의 지원과 전 직원의 지속적인 노력을 바탕으로, 지속가능하고 더 밝은 미래에 기여하는 공동 가치를 창출 및 공유하는 여정에서 계속 우수한 성과를 달성할 것"이라고 말했다.

2021년 캄보디아 프놈펜에서 발생한 가장 최근의 코로나19 감염 사태를 지원하기 위해, 현지 Vinamilk 자회사가 코로나19 '위험 지역' 거주자에게 우유통 48,000개를 즉시 공급했다. 이는 중요한 시기에 지역 주민에게 영양소를 공급하고자 하는 Vinamilk의 지속적인 열정을 보여주는 사례다.

Vinamilk는 본사가 위치한 베트남에서 코로나19 환자, 특히 어린이 환자에 영양적 지원을 제공하고자 올 1~6월에 200만 개에 달하는 영양 제품을 기부했다. 바이러스에 대한 내성을 키우기 위해 약 19,000명의 빈곤 아동에게 우유통 170만 개를 나눠주고, 약 3,800명의 격리지역 아동에게 약 80,000개에 달하는 제품을 공급했다.

베트남에서 집단 면역을 향한 압박이 나오면서, Vinamilk는 12~18세 아동을 포함한 베트남 시민에게 무료 백신을 공급할 수 있도록 베트남 정부에 미화 872,000달러를 기부했다.

최근 Vinamilk는 건강한 라이프스타일을 도모하고, 이와 같은 격동의 시기에 지역사회에 긍정적인 에너지를 부여하고자 "건강한 베트남을 위한 건강한 당신(A healthy you for the healthy Vietnam)"이라는 캠페인을 시작했다.

2020년에 코로나19가 처음 발생한 후, Vinamilk는 미화 180만 달러에 달하는 재정 지원과 제품으로 베트남과 지역사회를 지원했다. Vinamilk 미국 자회사 Driftwood Dairy Factory는 베트남에 즉각적인 행동을 취하는 한편, L.A. 푸드 뱅크를 통해 12,000개가 넘는 우유병(23,000리터)을 공급함으로써 갑작스러운 수입 손실로 고생하는 시민들을 지원했다.

지속가능한 개발을 향한 Vinamilk의 지속적인 CSR 노력이 인정을 받아, Vinamilk는 2020 Global CSR Awards에서 Best Country Award for Overall CSR Excellence를 수상했다.

Vinamilk 소개

Vinamilk는 베트남 굴지의 유제품 기업으로, 세계 50대 유제품 제조업체 순위에서 36위를 기록하고 있다. Vinamilk는 13개 공장과 13개 농장으로 구성된 국내 시스템 외에도 미국, 뉴질랜드, 캄보디아에 위치한 3개의 공장과 라오스에 한 개의 농장단지를 바탕으로 세계적인 입지를 구축했으며, 56개 국가와 지역 시장에 제품을 수출하고 있다.

출처: Vinamilk