Xinhua Silk Road - SGCC, DC 배전 기술에서 새로운 혁신 이뤄

(베이징 2021년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation of China, SGCC)가 자회사 State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.가 화요일에 가동한 Pangdong DC 중앙 스테이션 직류(DC) 배전에서 새로운 기술 혁신을 이뤄냈다.

AC/DC 변환 및 배전 기능을 수행하는 Pangdong 스테이션은 State Grid Jiangsu의 시범 저전압 및 중전압(LV/MV DC) 배전 프로젝트를 위한 두 개의 '심장' 중 하나다. 올 8월에 완공되면, 최대 규모의 완전한 전압 레벨과 최신 기술 장비를 갖춘 세계 선도적 LV/MV DC 배전 시스템이 될 것으로 기대된다.



Photo: Staff of State Grid Suzhou Power Supply Company starts power transmission of No. 1 converter valve for Pangdong central station on June 29, 2021 in Suzhou, east China's Jiangsu province.