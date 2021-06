코로나(Corona), 칸 라이언즈 페스티벌에서 티타늄 라이언을 이긴 최초의 멕시코 브랜드가 되다

-- "El clásico de la historia"가 그루포 모델로의 가장 상징적 브랜드인 코로나(Corona)가 최초로 티타늄 라이언 수상할 수 있게 하였다

멕시코시티, 2021년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 오늘 코로나(Corona)는 위 빌리버스(We Believers)와 함께 만든 "El clásico de la historia(역사적 엘 클라시코)"라는 이니셔티브를 기치로 칸 라이언즈 페스티벌(Cannes Lions International Festival of Creativity) 역사상 티타늄 라이언(Titanium Lion)을 수상한 최초의 멕시코 브랜드가 되었다.

Gustavo Lauria, co-founder and general creative director of We Believers; Clarissa Pantoja, director of Corona; Fabio Baracho, Marketing VP at Grupo Modelo; and Alejandro Gershberg, marketing director at Grupo Modelo