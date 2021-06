방탄소년단, 日 오리콘 주간 앨범 차트 2주 연속 1위

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 일본에서 발매한 베스트 앨범 ‘BTS, 더 베스트(THE BEST)’로 2주 연속 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 올랐다.

29일 오리콘이 발표한 최신 차트(7월 5일 자/집계 기간 6월 21일~27일)에 따르면 지난 16일 발매된 방탄소년단의 ‘BTS, 더 베스트’는 주간 판매량 7만 6000장으로 ‘주간 앨범 랭킹’ 1위를 차지하며 2주 연속 정상을 지켰다.

이로써 ‘BTS, 더 베스트’의 누적 판매량은 85만 8000장으로, 올해 앨범 누적 판매량에서 압도적으로 1위를 기록 중이다. ‘BTS, 더 베스트’는 78만 2000장의 판매량으로 발매 첫 주 ‘주간 앨범 랭킹’에서 정상을 차지한 것은 물론 올해 ‘첫 주 최고 판매량’ 신기록을 세운 바 있다.

오리콘에 따르면 ‘BTS, 더 베스트’ 다음으로 일본에서 많이 팔린 방탄소년단 앨범은 누적 판매량 70만 4000장의 일본 정규 앨범 ‘맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더저니~(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)’이다.

또한 ‘BTS, 더 베스트’는 오리콘 ‘데일리 앨범 랭킹’ 6월 23일 자 차트에서 1위를 재탈환한 이후 6월 27일 자 차트까지 5일 연속 1위를 유지했다.

shee@heraldcorp.com