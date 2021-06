Shanghai Electric, SNEC 2021 참가

-- Shanghai Electric의 신규 배터리 관리 시스템(BMS) 주목 받아

(상하이 2021년 6월 29일 PRNewswire=연합뉴스) Shanghai Electric(601727.SS, 02727.HK)의 자회사인 Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd("Shanghai Electric Guoxuan")가 최근 상하이에서 열린 제15회 SNEC 2021(International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition)에서 탄소 중립 미래를 지원할 에너지 솔루션을 선보였다. 이번 전시회에서 공개된 Shanghai Electric의 솔루션은 신에너지 부문의 주요 여섯 영역에 초점을 맞추고, 새로운 녹색 전력 에코시스템 구축을 주제로 한다. 이 에코시스템은 탄소 제로 에너지, 녹색 수소 생산, 산업 에너지 보존, 환경친화적인 운송, 녹색 건물 및 스마트 에너지 저장을 아우른다.

이 행사에서 Shanghai Electric Guoxuan은 전기화학 에너지 저장용 배터리 관리 시스템(battery management system, BMS)이 전통적인 BMS 구조에 내재된 결함을 해결하는 혁신적인 설계를 인정받아 'Megawatt Jadeite Award'를 수상했다. 이 시스템은 기능성 모듈의 위계적 설계와 공정 관리를 바탕으로, 에너지 저장 시스템 내부의 모든 장비의 운영 상태를 매우 정확하고 빠르게 추적 및 관리할 수 있다. 최적화된 시스템 구조 덕분에 클라우드 시스템을 통해 실시간으로 오류 역학을 포착하고, 밀리초 단위로 오류를 기록할 수 있다.

에너지 저장은 처리하기 힘들고, 간헐적이며, 멀리 위치하는 재생에너지원의 특징을 극복할 잠재력이 있기 때문에, 청정에너지 전환에 있어 핵심 요소라 할 수 있다. 세계 곳곳에서 재생에너지 기반시설이 대규모로 설치되면서 빠르게 성장하는 만큼, 새로운 에너지 공급의 유연성을 높이는 저장 기술이 절대적으로 필요하게 됐다.

글로벌 에너지 저장 시장은 다녀온 발전을 거듭한 끝에 형태를 갖추기 시작했고, 향후 수년에 걸쳐 높은 성장세를 기록할 전망이다. 2021년, 미국은 그리드와 재생에너지 용도로 배터리를 채택하는 데 있어 세계적인 선두주자가 됐고, 미국 시장은 전 세계 에너지 저장 설치 중 41%를 차지하게 됐다. 유럽은 증가하는 국가 수에 따른 기후 변화 정책을 바탕으로 2023년까지 세계 에너지 저장 시장에서 2위를 차지할 전망이다. 2020년 중국의 에너지 저장 설치 용량은 35.6GW를 기록했는데, 이는 전 세계 총 에너지 저장 설치 용량 중 18.6%에 해당한다.

에너지 진화의 다음 물결을 가속화하는 데 있어 중추적인 역할을 수행하는 에너지 저장은 중국과 세계의 전력 부분 변혁과 발전에 있어 매우 중요한 사항이다. Shanghai Electric은 이러한 배경에 따라 효율적이고 안정적인 에너지 저장 장비를 기반으로 하는 새로운 재생에너지 변경을 개척하고 있다. Shanghai Electric는 자사의 지능형 기술과 세계 주도적인 디지털 도구를 바탕으로 더욱 지속가능하고 푸른 미래로 향하는 여정에서 전체 신에너지 가치 사슬을 지원할 에너지 저장 제품과 솔루션을 위한 로드맵과 전략을 구축했다.

2021년, Shanghai Electric은 에너지 저장 솔루션을 탐색하는 노력에서 새로운 이정표에 도달했다. 바로 신세대 리튬-이온 배터리 에너지 저장 시스템(battery energy storage system, BESS) 프로젝트를 공동 개발하기 위해 Shanghai Electric Guoxuan이 Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK)[https://en.prnasia.com/releases/apac/shanghai-electric-guoxuan-and-pacific-green-sign-memorandum-of-understanding-to-manufacture-battery-energy-storage-systems-309263.shtml ]와 계약을 체결한 것이다.

'하나의 전지, 세 개의 시스템'을 기반으로 한 원스톱 스마트 에너지 저장 솔루션 구축

연구개발 전선에서 Shanghai Electric Guoxuan은 에너지 저장 시스템의 용량을 확대하고 전반적인 효율성을 높이기 위해 일련의 표준화된 상품의 개발 및 개선에 전념하고 있다. 또한, Shanghai Electric Guoxuan은 배터리 전지, 배터리 관리 시스템(BMS), 발전소 차원의 모니터링 시스템(Station-level Monitoring System, SCS), 스마트 운영 및 유지관리 시스템(Operation and Maintenance System, OPS)의 개발을 중심으로 기술적 초점을 맞추고, 원스톱 스마트 에너지 솔루션을 구축할 계획이다.

Shanghai Electric Guoxuan의 모든 배터리 제품은 GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973을 포함해 국가 및 세계적 수준의 제3자 안전성 테스트를 통과했다. Shanghai Electric Guoxuan의 BMS는 전지, 모듈, 배터리 클러스터, 배터리 스택을 커버하는 다층적이고 체계적인 배터리 모니터링, 관리 및 보호 기능을 제공한다. SCS는 시스템 차원의 포괄적인 관리 보호와 안전성 관리 기능을 제공하고, OPS는 에너지 저장 시스템의 완전한 라이프사이클 모니터링과 관리를 위해 Shanghai Electric의 사업 인터넷 플랫폼 SEunicloud의 파워를 십분 이용한다.

에너지 저장 가치를 높이기 위해 다각화된 사업 모델 탐색

지난 세월 Shanghai Electric의 에너지 저장 솔루션은 중국 내에서 수많은 시범 프로젝트를 지원했고, Shanghai Electric은 이를 바탕으로 다각화된 사업 모델을 구축했다. 이와 같은 프로젝트로는 에너지 저장 마이크로그리드, 산업 및 상업용 에너지 저장, 그리드측 에너지 저장, 신에너지 + 에너지 저장, 광발전 공유 에너지 저장, 에너지 저장 + 충전 솔루션 등이 있다. 최고의 사례 중 하나는 중국 최초의 독자적인 공유 에너지 저장 발전소인 Golmud Energy Storage Power Station이다. 이 프로젝트는 공급망과 연결돼 프로젝트 개발, 운영, 장비 공급, 건설 및 운영과 유지관리를 아우르는 에너지 저장 에코시스템을 구축한다.

관련 링크:

www.shanghai-electric.com