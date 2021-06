BTS·로봇개와 춤을…현대차 영상 공개

보스턴 다이내믹스사 인수 기념 영상

아이오닉 음원 맞춰 고난도 동작 척척

웰컴 투더 패밀리 위드 BTS(Welcome to the Family with BTS) 영상 중 한 장면. [출처=HyundaiWorldwide 유튜브 채널]

[헤럴드경제 정찬수 기자] 현대자동차가 글로벌 브랜드 홍보대사 방탄소년단(BTS)과 함께한 특별한 영상을 공개했다.

현대차는 방탄소년단이 보스턴 다이내믹스사의 ‘스팟(Spot)’과 ‘아틀라스(Atlas)’ 로봇과 아이오닉 브랜드 음원에 맞춰 춤추는 영상 ‘웰컴 투더 패밀리 위드 BTS(Welcome to the Family with BTS)’를 29일 공개했다.

영상은 현대차와 방탄소년단 광고 촬영장에 놀러 온 ‘스팟’을 어린이용 넥쏘 차량이 맞이하며 시작된다. 방탄소년단 멤버들과 ‘스팟’이 만나 기본적인 동작을 서로 보여주고 따라 하는 장면이 웃음을 자아낸다. 난이도 있는 방탄소년단 안무를 로봇개 ‘스팟’이 습득하는 모습을 통해 보스턴 다이내믹스의 뛰어난 기술력을 보여준다.

이번에 공개된 ‘웰컴 투더 패밀리 위드 BTS’ 영상은 현대차그룹이 보스턴 다이내믹스 인수를 완료한 기념으로 제작됐다.

현대차 관계자는 “보스턴 다이내믹스 인수로 로봇 신사업을 본격적으로 확장하고 고객들에게 한 차원 높은 경험을 제공할 예정”이라며 “로보틱스를 알리기 위해 MZ 세대와 소통하며 다양한 마케팅 활동을 선보일 것”이라고 밝혔다.

한편 현대차그룹은 지난해 9월 생산라인에서 위쪽을 보고 장시간 일하는 상향 작업 근로자를 보조하는 웨어러블 로봇 ‘벡스(조끼형 외골격·Vest Exoskeleton)’를 선보이고, ▷전기차 충전 로봇 ▷로보틱 퍼스널 모빌리티 등 다양한 로봇 분야에서 개발을 진행하는 등 로보틱스 신사업 분야 개척에 박차를 가하고 있다.

