EWAA와 AeU, 전 세계 미용 및 웰빙 산업 발전 위해 협업

(셀랑고르, 말레이시아 2021년 6월 28일 PRNewswire=연합뉴스) European Wellness Aesthetic Academy(EWAA)가 Asia e University(AeU)와 양해각서(MoA)를 체결했다. AeU는 School of Professional, Executive Education and Development 및 아시아 34개국에서 교육 서비스를 제공하며, 공인 인증을 보유한 사이버대학이다. 이번 MoA는 전 세계 미용사, 관리사 및 치료사의 과학적 지식과 기업가적 기술 향상을 목표로 하는 Wellness Beautypreneurship 프로그램을 진행할 목적으로 체결됐다.

이 프로젝트는 European Wellness Biomedical Group을 설립한 장본인인 Dato Sri' Dr Mike Chan 교수와 Dato Sri' Dr Michelle Wong 교수의 아이디어에서 비롯됐다. 프로젝트를 추진하는 학술팀은 EWAA 학장 Dr. Volodmyr Chernykh가 이끌고 있으며, 유럽 의사와 수석 트레이너 Dr. Bawani Nesamany 및 Joel See로 구성된 팀이 지원한다. 교수 요목은 의사들이 개발하고, 프로그램은 정규직을 방해하지 않도록 학생들에게 편한 접근성을 제공하고자 유연한 e-러닝으로 진행된다.

업계 경험이 없는 학생은 2주 기간의 집중 체험 프로그램인 Foundation in Wellness Beautypreneurship으로 시작할 수 있다. 이 프로그램은 이동식 스파를 운영하는 데 필요한 필수 기술을 알려준다. 한편, 현장 경험이 있는 종사자나 CIDESCO 또는 CIBTAC 졸업장 소지자는 핵심적인 기업가적 요소와 과학적 구성요소를 포괄하는 16개 핵심 모듈로 구성된 3개월 기간의 Certified Professional in Wellness Beautypreneurship 프로그램을 바로 진행할 수 있다. 5개월 기간의 Certified Master in Wellness Beautypreneurship 프로그램은 150시간이 넘는 실습으로 완성되는 5단계로 이뤄진다. 이 프로그램에서는 베테랑 관리사가 시행 분야에서 관심 있는 구체적인 영역과 더불어 고객의 시행 가능한 트리트먼트 솔루션에 초점을 맞춘다.



EWAA 교육자들과 함께 서명된 MoA를 들고 있는 Dr. Mike Chan 교수와 Dr. Volodmyr Chernykh

European Wellness Aesthetic Academy 소개

European Wellness Aesthetic Academy는 전구/간세포 줄기세포 치료의 선구적인 발전뿐만 아니라 노화 방지, 미학 및 질병 치료에 관한 생물의학과 과학적 지식으로 유명한 European Wellness Biomedical Group의 스위스 교육 자회사다. 또한, European Wellness Aesthetic Academy는 지금까지 30년 넘게 70개국 이상의 의사들에게 졸업 후 지속적인 생물의학 교육 프로그램을 제공한 European Wellness Academy와도 협력하고 있다.

https://ewaesthetic.academy/

