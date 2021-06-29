기후위기시계
실시간 뉴스
  • 정치일반
  • [속보] 尹 "부패·무능 세력 집권연장 막아야…반드시 정권교체"
  • 2021.06.29 13:20
윤석열 전 검찰총장이 29일 오후 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 제20대 대통령 선거 공식 출마의변을 밝히고 있다. [연합]

[헤럴드경제=이명수 기자] 尹 "부패·무능 세력 집권연장 막아야…반드시 정권교체"

husn7@heraldcorp.com

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크
          (주)헤럴드 주소:서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드스퀘어 제호:헤럴드경제 인터넷신문등록번호:서울 아03710
          발행인ㆍ편집인:전창협 청소년보호책임자:홍승완 대표전화:02-727-0114

          Copyright Herald Corporation. All Rights Reserved.