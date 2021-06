2021년 샤먼 관광 엑스포, 성공리에 폐막

(샤먼, 중국 2021년 6월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 제17회 해협관광엑스포(Straits Tourism Expo)와 제7회 중국(샤먼)국제여가관광엑스포(China (Xiamen) International Leisure Tourism Expo, CILTE)가 이달 18~20일 푸젠성 샤먼 국제회의전시센터에서 성공적으로 폐막했다.

이번 전시회에는 전체 50,000㎡의 전시 면적에 2,000개의 부스가 설치됐다. 전시업체와 바이어, 온·오프라인 방문자뿐만 아니라 참가자 간에 발생한 총매출은 약 1억 위안에 달했다. 해협관광엑스포에서는 15개 국내 성, 자치구 또는 도시에서 전시업체가 참여했고, 윈난성과 닝보시가 귀빈 성과 귀빈 도시로 참여했다. CILTE에서는 태국, 한국, 일본 및 기타 국가와 지역의 공식 대행사가 관광사업을 전시했다.

전시회 및 그 관련 활동으로는 해양 관광 인기 주제에 대한 중국 (샤먼) 포럼(China (Xiamen) Forum for Hot Topics in Marine Tourism), 중국(샤먼)국제여가관광포럼(China (Xiamen) International Leisure Tourism Forum), 푸젠 관광상품 B2B 무역전시(B2B Trade Fair of Fujian Tourism Products), 세계 유명 여행사의 여가 관광 상품을 위한 조달 회의(Procurement Conference for Leisure Tourism Products of World Famous Travel Agents) 등이 진행됐다. 그뿐만 아니라, 관광 축제, 제품 판매, 홍보 전시 및 공연 같은 지원 활동도 전개됐다.

투자와 홍보에 관한 세부 사항은 제18회 해협관광엑스포 및 제8회 CILTE (2022) 조직위원회에 문의한다.

