Kavalan, 샌프란시스코에서 세 번째 'Distillery of the Year' 수상

-- SFWSC, Kavalan에 2021년 최고의 상 수여

(타이베이, 2021년 6월 28일 PRNewswire=연합뉴스) Kavalan이 샌프란시스코 주류품평회(San Francisco World Spirits Competition, SFWSC)에서 2021년 'Distillery of the Year'로 선정돘다. 이로써 이란(Yilan) 마을 기반의 대만 증류주 제조업체 Kavalan은 세 번째로 이 명예로운 상을 받게 됐다.



Kavalan named Distillery of the Year and its Solist Oloroso Sherry wins Best Other Single Malt