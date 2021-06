GSMA, 2021년 MWC 바르셀로나를 위해 시전 피알뉴스와이어(Cision PR Newswire)와 협업

피알뉴스와이어(PR Newswire)는 공식 온라인 프레스룸을 운영하고 뉴스 배포 서비스를 제공할 예정

바르셀로나, 스페인, 2021년 6월 26일 /PRNewswire/ -- GSMA는 오늘 자사의 대표적인 모바일 업계 및 기술 행사인 MWC 바르셀로나 2021(MWC Barcelona 2021) 의 공식 미디어와 커뮤니케이션 파트너로 시전 피알뉴스와이어(Cision PR Newswire)가 선정되었다고 발표했다. 이 행사는 2021년 6월 28일부터 7월 1일까지 개최된다.

매년 MWC는 선도 기업들과 개척자들을 한데 모아 모바일과 기술 분야의 미래와 관련된 최신 주제를 공유한다.

업계를 선도하는 콘텐츠 배포 네트워크이자 미디어 자문 플랫폼인 피알뉴스와이어는 공식 MWC21 온라인 프레스룸(MWC21 Online Press Room을 운영하게 된다. 이벤트 참가 업체와 피알뉴스와이어 회원들은 행사 뉴스, 멀티미디어 콘텐츠와 기타 콘텐츠들을 참석자, 미디어 및 일반 대중과 공유하기 위한 목적으로 온라인 프레스룸을 사용할 수 있다. 참가 업체들는 다음 웹사이트에서 행사 패키지를 구매하여 기자실에서 가시성을 확보할 수 있다: https://mwc.vporoom.com/order

"저희는 피알와이어를 올해 행사의 공식 미디어 파트너로 선정하게 되어 기쁩니다."라고 GSMA의 글로벌 홍보 및 커뮤니케이션 책임자인 라라 듀어(Lara Dewar)는 말했다. "MWC21은 하이브리드 이벤트이므로 참석자의 위치나 플랫폼에 관계없이 원활한 경험을 제공하는 것이 중요합니다. 피알뉴스와이어의 팀은 창의적이고 솔루션 지향적입니다. 저는 전 세계의 미디어가 이 중요한 콘텐츠에 접근할 수 있도록 이 가상 공간에 언론 자료들을 도입하는 데 도움을 준 그들의 노력에 감사를 표합니다."

피알뉴스와이어는 안내서인 MWC에서 가시성을 높이는 3가지 방법(3 Ways to Increase Your Visibility at MWC)에서 하이브리드 이벤트 전략을 모색하는 기업들을 위한 팁을 제공했다.

올해 이벤트의 주제는 커넥티드 임팩트(Connected Impact)로, 참석자들은 AI, 5G, 빅데이터 및 IoT가 어떻게 미래를 형성하고 삶을 계속 변화시킬 것인지 살펴볼 수 있을 것이다. 이제 다시 연결하고, 재건하여 – 더 연결된 세상을 재논의해 볼 때이다.

시전(Cision) 소개

PR, 마케팅, 소셜 미디어 관리 기술 및 지능 분야의 글로벌 선도기업인 시전(Cision)은 브랜드와 기업들이 고객들과 이해 관계자들을 알아보고 이들과 연결되어 관계를 맺을 수 있도록 하여 사업 성과를 이끌어 낼 수 있도록 지원합니다. 피알뉴스와이어(PR Newswire), 11억 명 이상의 인플루언서 네트워크, 심층 모니터링, 분석 그리고 브랜드와치(Brandwatch) 와 Falcon.io와 같은 소셜 미디어 플랫폼들이 최고의 솔루션 제품군을 구성합니다. 시전은 미주, 유럽중동아프리카(EMEA)와 아시아태평양(APAC) 전역의 24개국에 지사를 두고 있습니다. 차세대 시전 커뮤니케이션즈 클라우드(Cision Communications Cloud®)를 포함한 시전의 수상 경력에 빛나는 솔루션들에 대한 자세한 내용은 www.cision.com에서나 트위터에서 @Cision을 팔로우하여 확인 가능합니다.

GSMA 소개

GSMA는 휴대폰 및 기기 제조업체, 소프트웨어 회사, 장비 제공 업체, 인터넷 회사는 물론 인접 산업 부문의 기업들을 포함하여 광범위한 모바일 생태계에서 400개에 달하는 회사들과 750개 이상의 운영사들을 통합하여 전 세계 이동 통신사들의 이익을 대변합니다. GSMA는 또한 매년 바르셀로나, 아프리카, 로스앤젤레스그리고 상하이에서 개최되는 업계 최고의 MWC 이벤트뿐만 아니라 지역 컨퍼런스 쓰라이브 시리즈(Thrive Series)를 개최합니다. 자세한 내용은 GSMA 웹사이트, www.gsma.com을 참조하십시오. 트위터에서 GSMA: @GSMA를 팔로우하세요.

