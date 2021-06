어드밴스트에스테틱테크놀로지스, 중증 팔자주름 개선 효과 검증을 위해 알저네스® VL(2.5% 아가로오스 젤) 필러에 대하여 중국에서 실시한 후기 2상 임상 시험 치료 결과 발표

이번 신규 임상시험은 란저우바이오테크닉개발사(LanDev) 및 차이나내셔널바이오텍그룹(CNBG)과 제휴를 통해 실시되었으며 중국에서 유통 승인 대기 중

브루클린, 매사추세츠주, 2021년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 미용 젤 임플란트 기술의 선두 기업인 어드밴스트에스테틱테크놀로지스(Advanced Aesthetic Technologies, Inc., 이하 AAT)는 란저우바이오테크닉개발사(Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD,이하 LanDev) 및 모회사인 차이나내셔널바이오텍그룹(China National Biotec Group Co., LTD, 이하 CNBG)와 제휴를 통해 중국에서 Algeness® VL(2.5% 아가로오스 젤, 이하 알저네스®) 필러에 대한 임상시험을 시작했음을 자랑스럽게 발표했다. 이번 임상시험의 목적은 상용되고 있는 히알루론산 필러 주사를 대조군으로 하여 중증 팔자주름 치료에 대한 알저네스® VL(2.5% 아가로오스 젤)의 효용성 및 안전성을 검증하는 것이다. 연구를 통해 중국 본토에서 국가약품감독관리국(NMPA)의 제품 유통 승인을 위한 임상시험 결과를 제공할 예정이다.

AAT의 CEO인 더그 아벨(Doug Abel)은 다음과 같이 말했다. "중국의 미용 시장은 그 어느 시장보다도 빠른 속도로 커지고 있습니다. 중국인 인구 규모와 상대적으로 낮은 미용 시장의 진입률은 향후 시장 성장성에 대한 엄청난 가능성을 나타냅니다. 당사의 새로운 알저네스®는 최초의 100% 천연, 생체 적합성, 생분해성 필러로, 지금까지 시판되었던 다른 주입식 필러와 차별화됩니다. 우리의 전략적 파트너사인 LanDev와 그 모회사인 CNBG와의 제휴를 통해 중국에 상품 등록 추진을 시작하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다."

2015년부터 2019년까지 글로벌 미용의학 시장은 약 8.2%의 연평균성장률을 보이며 꾸준히 성장했다. 중국 시장은 2015년 648억 위안에서 2019년 1,769억으로 성장했다. 이는 28.7%라는 인상적인 연평균성장률이다. 글로벌 연평균성장률은 7%로 예상되는 반면에 중국 본토 시장은 적응 기간을 거쳐 2020년에서 2023년 사이에 15.2%의 연평균성장률의 성장세가 예상된다.1

LanDev의 총괄 매니저인 우 창(Wu Qiang)은 다음과 같이 말했다. "중국 시장에 혁신적인 주입식 제품을 선보일 수 있는 AAT 팀과 함께 일하게 되어 자랑스럽습니다. 차별화된 장점과 알저네스® 젤 필러의 높은 안전성 프로필로 말미암아 성장하고 있는 당사의 포트폴리오에 미용업계 의료진과 반향을 일으키고 새로운 종류의 생분해성 제품을 선보이게 될 것입니다."

알저네스®는 안전성, 피부 탄력 회복성, 휴식 및 안면근육 움직임에서 모두 자연스러운 결과를 보여주는 장점을 가져다주는 100% 천연 완전 재 흡수식 젤 삽입 피부 필러의 전매특허 제품군이다. 일반적인 임상 장점은 주입 시 붓기를 최소화하고 바로 시각적으로 변화를 확인할 수 있는 점이다. 알저네스®는 CE 마크를 보유하고 있으며 현재 전 세계 30개가 넘는 나라에 배포되고 있다.

어드밴스트에스테틱테크놀로지스(Advanced Aesthetic Technologies, Inc., 이하 AAT)는 미용 의학 분야에서 새로운 기술을 개발하는 빠르게 성장하고 있는 글로벌 기업입니다. 당사 주요 제품인 주사형 주입식 제품군인 알저네스®는 10년 이상의 과학 및 임상 연구가 축적된 결과물이며, 심층적인 구조 지원, 깨끗한 선명도, 치료 후 최종 결과가 탁월한 임상 성과를 얻을 수 있는 미용 주사의 발전 도모를 목표로 개발했습니다. 알저네스®는 정제된 아가로오스를 기반으로 한 100% 천연 생분해성 필러로 차별화된 임상 및 안전성 성능 프로필을 제공합니다. AAT는 알저네스® 및 아가로오스에 대한 과학적 지식을 확장하기 위해 지속해서 연구 및 제품 개발에 투자할 뿐만 아니라 미용 의학 강화와 자사 포트폴리오 확장을 위한 새롭고 혁신적인 기술을 추구합니다. 알저네스®는 CE마크를 획득했으며 여러 국가 수준의 추가 등록을 했고, 현재 30개 이상의 국가에서 구매 가능합니다. AAT는 미국식품의약국(FDA)를 통한 등록 추진 절차를 진행하고 있습니다. www.algeness.com

차이나바이오테크닉개발사(China National Biotec Group Co., LTD,이하 CNBG)는 1919년 설립되어 중국국립제약집단(China National Pharmaceutical Group Co., Ltd.)의 완전자회사인 세계 최고 500대 기업 중 하나입니다. 종합 바이오의약품 기업인 CNBG는 전체 제품군 및 광범위한 규모를 가진 오랜 역사가 있으며, 과학적인 연구, 제품, 판매, 대학원 교육을 통합합니다. CNBG의 제품군은 6가지 주요 생물학적 제품 분야를 아우르고 있습니다. 여기에는 인간 백신, 혈액제제, 미용의학, 동물 보건, 항체 약품, 의료진단이 해당합니다. www.cnbg.com.cn

LanDev는 중국의 선도적인 의료 및 미용 건강 기업입니다. LanDev의 사업 분야는 보톡스, 히알루론산, 콜라겐, 미용 레이저 장비 등입니다. 당사는 중국의 보톡스A(BTXA)-Hengli®에 대한 독점 제조업체이며, 중국 내 BTXA 시장 점유율이 거의 70%에 육박합니다. Hengli®는 20년 넘게 판매되어왔으며 임상 사용 사례가 천만 건 넘게 축적되었습니다. 이와 동시에 LanDev는 중국 본토에서 호주기업인 CROMA-Pharma GmbH가 생산하는 히알루론산 필러에 대한 독점 판매 대리점입니다. 또한 LanDev는 미국에서 업계를 선도하고 있는 Cynosure와 심층적인 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다. LanDev는 늘어나고 있는 국제적인 경쟁과 사회적인 기대를 안고 본토 시장에서 발전을 주도하고 있는 혁신적인 기업이 되고 있습니다.

